Рэпер Diddy заявил, что Трамп помилует его в следующем году, сообщили СМИ
04.11.2025
Культура
 
23:12 04.11.2025
Рэпер Diddy заявил, что Трамп помилует его в следующем году, сообщили СМИ
Рэпер Diddy заявил, что Трамп помилует его в следующем году, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Рэпер Diddy заявил, что Трамп помилует его в следующем году, сообщили СМИ
Скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), приговоренный к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в торговле людьми, говорит, что президент США Дональд Трамп... РИА Новости, 04.11.2025
Рэпер Diddy заявил, что Трамп помилует его в следующем году, сообщили СМИ

TMZ: рэпер Diddy заявил, что Трамп помилует его в 2026 году

Рэпер Diddy (Шон Комбс)
Рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Marc Serota
Рэпер Diddy (Шон Комбс). Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), приговоренный к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в торговле людьми, говорит, что президент США Дональд Трамп помилует его в 2026 году, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
"Источники в федеральной тюрьме в Нью-Джерси сообщили, что Diddy болтает о том, что Трамп помилует его в начале 2026 года", - говорится в публикации.
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Рэпер Diddy получил тюремную работу в прачечной
1 ноября, 18:54
По данным источников портала, рэпер говорит сокамерникам, что позаботится о них, когда будет помилован и освобожден.
В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Рэпер просил о президентском помиловании.
В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжким статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Команда Diddy обсудила с администрацией Трампа возможное помилование рэпера
6 августа, 05:40
 
КультураВ миреНью-Йорк (город)СШАДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
