22:04 04.11.2025
Трамп встретится с президентом Сирии
Трамп встретится с президентом Сирии
Президент США Дональд Трамп встретится в понедельник, 10 ноября, с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщила пресс-секретарь Белого дома РИА Новости, 04.11.2025
в мире
сша
сирия
дональд трамп
ахмед аш-шараа
в мире, сша, сирия, дональд трамп, ахмед аш-шараа
В мире, США, Сирия, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа
Трамп встретится с президентом Сирии

Трамп проведет встречу с президентом Сирии аш-Шараа 10 ноября в Белом доме

ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится в понедельник, 10 ноября, с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я могу подтвердить, что эта встреча состоится здесь, в Белом доме, в понедельник", - сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов, кадры транслировал Белый дом.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммитах G20 и АТЭС в 2026 году
