Трамп встретится с президентом Сирии
Президент США Дональд Трамп встретится в понедельник, 10 ноября, с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщила пресс-секретарь Белого дома РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:04:00+03:00
в мире
сша
сирия
дональд трамп
ахмед аш-шараа
