Трамп хочет отменить плату за въезд автомобилей в Нью-Йорк
Трамп хочет отменить плату за въезд автомобилей в Нью-Йорк - РИА Новости, 04.11.2025
Трамп хочет отменить плату за въезд автомобилей в Нью-Йорк
Президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что намерен просить министра транспорта США Шона Даффи рассмотреть возможность отмены... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T02:12:00+03:00
2025-11-04T02:12:00+03:00
2025-11-04T02:12:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
2025
Трамп хочет отменить плату за въезд автомобилей в Нью-Йорк
