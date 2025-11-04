Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет отменить плату за въезд автомобилей в Нью-Йорк - РИА Новости, 04.11.2025
02:12 04.11.2025
Трамп хочет отменить плату за въезд автомобилей в Нью-Йорк
Трамп хочет отменить плату за въезд автомобилей в Нью-Йорк
в мире
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
2025
в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп
Трамп хочет отменить плату за въезд автомобилей в Нью-Йорк

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что намерен просить министра транспорта США Шона Даффи рассмотреть возможность отмены введенной властями штата Нью-Йорк платы за въезд автомобилей в центральный деловой район города Нью-Йорк.
"Я собираюсь просить нашего министра транспорта Шона Даффи хорошо подумать над отменой платы за въезд в Нью-Йорк. Весь штат катится в ад, поэтому федеральное правительство, безусловно, вмешается", - написал он.
Американский лидер считает, что власти штата убивают мегаполис платой за въезд автомобилей, и людям приходится платить целое состояние, чтобы попасть на Манхэттен.
