https://ria.ru/20251104/tramp-2052697835.html
Трамп пригрозил Нью-Йорку последствиями за неверный выбор мэра
Трамп пригрозил Нью-Йорку последствиями за неверный выбор мэра - РИА Новости, 04.11.2025
Трамп пригрозил Нью-Йорку последствиями за неверный выбор мэра
Президент США Дональд Трамп предупредил в своей соцсети Truth Social, что может лишить Нью-Йорк большей части федерального финансирования в случае победы на... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T01:55:00+03:00
2025-11-04T01:55:00+03:00
2025-11-04T01:56:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048959730_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_04be0db7cfe52c95e4d6370174a66797.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052565194.html
https://ria.ru/20251103/tramp-2052578948.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801452_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_5699d162ccec27b7b52e16269374e6f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп
Трамп пригрозил Нью-Йорку последствиями за неверный выбор мэра
Трамп может лишить Нью-Йорк части финансирования, если мэром станет Мамдани