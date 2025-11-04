Рейтинг@Mail.ru
01:55 04.11.2025 (обновлено: 01:56 04.11.2025)
Трамп пригрозил Нью-Йорку последствиями за неверный выбор мэра

Трамп может лишить Нью-Йорк части финансирования, если мэром станет Мамдани

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил в своей соцсети Truth Social, что может лишить Нью-Йорк большей части федерального финансирования в случае победы на выборах мэра фаворита гонки, кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани.
"Если кандидат-коммунист Зохран Мамдани победит на выборах мэра Нью-Йорка, крайне маловероятно, что я буду давать на нужды моего любимого первого дома федеральные средства, кроме самого необходимого минимума", - написал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп назвал фаворита гонки за пост мэра Нью-Йорка коммунистом
Вчера, 02:41
Он также выразил мнение, что под управлением Мамдани американский мегаполис не имеет шансов на выживание.
«
"Я твердо убежден, что Нью-Йорк станет полной и окончательной экономической и социальной катастрофой в случае победы Мамдани", - добавил президент США.
Четвертого ноября в Нью-Йорке запланированы выборы мэра. Фаворитом гонки является демократ Мамдани. В выборах участвует и кандидат от Республиканской партии Кертис Слива. Он считается аутсайдером.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп проведет два телемоста со штатами, где пройдут выборы
Вчера, 05:45
 
