08:00 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/tramp-2052673759.html
Ставим на русских: США убедились, что Россия в любом случае победит
Когда в адрес России вместо угроз начинают звучать приятности, это гарантированно означает, что у наших противников назрели серьезные проблемы. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:00:00+03:00
2025-11-04T08:00:00+03:00
россия
украина
дональд трамп
мвф
вооруженные силы украины
аналитика
санкции в отношении россии
2025
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
россия, украина, дональд трамп, мвф, вооруженные силы украины, аналитика, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Дональд Трамп, МВФ, Вооруженные силы Украины, Аналитика, Санкции в отношении России

Ставим на русских: США убедились, что Россия в любом случае победит

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Кирилл Стрельников
Когда в адрес России вместо угроз начинают звучать приятности, это гарантированно означает, что у наших противников назрели серьезные проблемы.
Вчера президент США Дональд Трамп просто превзошел себя: оказывается, конфликт на Украине теперь закончится в течение "пары месяцев"; "Томагавки" Киеву отправлять он не будет; США "не участвуют в обсуждениях, касающихся замороженных российских активов"; нужно срочно "кое-что предпринять в области ядерного разоружения"; Россия может заработать в Америке "много денег". И вообще — Путин "умный и серьезный человек, с которым лучше не шутить".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп сделал очень рискованный шаг
27 октября, 08:00
У специалистов по бумажным тиграм на этом месте короткое замыкание перешло в дуговую сварку, а остальные начали озираться по сторонам: что случилось?
Американский аналитический ресурс UnHeard утверждает, что случился Покровск (Красноармейск).
В большом вчерашнем материале под названием "Потеря Покровска станет для Украины катастрофой" эксперты издания прогнозируют, что "врата Донецка" будут взяты уже в течение месяца, а сам захват города "позволит России нарушить линии снабжения Украины вдоль восточного фронта и даст Москве импульс для продвижения к важным городам-крепостям — Краматорску и Славянску". Но чисто военное значение Покровска — не самое главное.
По версии издания, "Покровск может иметь стратегическое значение в другой битве — в той, что ведется между Украиной и Дональдом Трампом". Хотя на внешнем уровне в последнее время Трамп вводит новые санкции против Москвы, а члены его администрации атакуют Кремль, при этом он "в частном порядке пытается убедить Зеленского принять максималистские условия России для окончания конфликта". И если Покровск падет, "можно ожидать дальнейшего усиления такого поведения", потому что "Трамп любит поддерживать победителей" и "не хочет вкладывать деньги в сомнительные инвестиции". Таким образом, операция по освобождению Покровска войдет в историю "не столько из-за боевой ценности, сколько потому, что убедила президента США в том, что Россия все равно выигрывает войну".
Впрочем, крылатые качели Трампа в юном месяце ноябре можно понять.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
США разрешили Германии дружить с Россией
31 октября, 08:00
Хотя просроченный лидер киевского режима и главком ВСУ хором утверждают, "ведется комплексная операция по уничтожению и изгнанию сил противника из Покровска" и все под контролем (ну то есть потерь нет, все как мы любим), в западных СМИ царит не просто истерика, а просто какой-то паноптикум. Итальянская ежедневная газета Il Fatto Quotidiano заявила, что "в Покровске назревает резня, потому что Зеленский не выводит солдат", в Британии интернет-издание Independent грустно сообщило, что "силы Москвы приступили к уничтожению окруженных порядков ВСУ", а консервативный The Spectator сделал вывод, что "скоро станет слишком поздно отступать без огромных потерь".
Совершенно прелестно звучит интервью с бывшим министром обороны Украины Дейнегой, который предательски заявил: "Мы уже практически потеряли Покровск, а это значит, что удерживать Мирноград тоже нет смысла", и "если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск, <…> мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов, но и некому будет латать дыру в фронте, а накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику".
Есть признаки того, что животворящие Красноармейск с Купянском (а также Лиман и Ямполь) обострили чувство жестокой и неумолимой реальности не только у американского руководства, но и у некоторых европейских деятелей.
В частности, министр обороны и внешней торговли Бельгии, который еще недавно угрожал "стереть Москву с лица земли", резко сдал назад и теперь уверяет, что "он этого не говорил", а "все исказила газета De Morgen", — и это все "злобно, неверно и несправедливо".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Постамериканский мир становится реальностью
1 ноября, 08:00
Бельгия, Франция и Италия были также замечены за поисками "той двери", где они заявили, что теперь выступают "против инициативы по передаче киевскому режиму замороженных активов России как основы для кредита Украине". Также появилась информация, что Украина может лишиться поддержки Международного валютного фонда (МВФ), потому что "организация не уверена в финансовых способностях заемщика" (!), и теперь решение МВФ "скорее всего, повлияет и на остальные страны, которые отказываются спонсировать страну-банкрота".
Об этой ситуации предельно понятно написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев: "Чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов (ККК). И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию".
И что теперь?
А ничего теперь. Наша армия шаг за шагом идет вперед, и никакие переобувания и посулы ничего не изменят. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "в оперативной встрече Верховного главнокомандующего и Трампа нет необходимости. В настоящий момент есть необходимость в очень кропотливой работе по деталям проблемы урегулирования".
Вот этим урегулированием без красивых дат и фанфар и занимаются наши парни в Покровске, который неминуемо станет Красноармейском.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку
2 ноября, 08:00
 
Россия Украина Дональд Трамп МВФ Вооруженные силы Украины Аналитика Санкции в отношении России
 
 
