Автор проекта оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стоимость потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской составит от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

"Оценки стоимости этого тоннеля колеблются где-то от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов. Колебания связаны в том числе и с тем, что различные исследователи в эту стоимость погружают разный объем работ: либо только саму проходку тоннеля, либо полное обустройство со всей сопутствующей инфраструктурой", - сказал Разбегин.

Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.