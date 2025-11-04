https://ria.ru/20251104/tonnel-2052708809.html
Автор проекта оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
2025-11-04T05:16:00+03:00
2025
Разбегин: тоннель через Берингов пролив может стоить до 15 миллиардов долларов
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стоимость потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской составит от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин.
"Оценки стоимости этого тоннеля колеблются где-то от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов. Колебания связаны в том числе и с тем, что различные исследователи в эту стоимость погружают разный объем работ: либо только саму проходку тоннеля, либо полное обустройство со всей сопутствующей инфраструктурой", - сказал Разбегин.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой
и Аляской
ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трех частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две побольше, протяженность каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98-112 километров.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
), спецпредставитель президента РФ
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
ранее заявил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив
, соединяющего Россию и Аляску.