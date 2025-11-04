Рейтинг@Mail.ru
Автор проекта оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/tonnel-2052708809.html
Автор проекта оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Автор проекта оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской - РИА Новости, 04.11.2025
Автор проекта оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Стоимость потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской составит от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, ученый... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T05:16:00+03:00
2025-11-04T05:16:00+03:00
аляска
чукотка
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035014162_0:0:3440:1935_1920x0_80_0_0_b1b484a174f588eea610dab3f6889f89.jpg
https://ria.ru/20251103/tonnel-2052585118.html
https://ria.ru/20251103/glubina-2052594737.html
аляска
чукотка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035014162_711:0:3440:2047_1920x0_80_0_0_a0c2089ac29a7fc6103ee9f361c75f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, чукотка, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, экономика
Аляска, Чукотка, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Экономика
Автор проекта оценил стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской

Разбегин: тоннель через Берингов пролив может стоить до 15 миллиардов долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМыс Дежнева на Чукотке
Мыс Дежнева на Чукотке - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мыс Дежнева на Чукотке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Стоимость потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской составит от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, ученый Виктор Разбегин.
"Оценки стоимости этого тоннеля колеблются где-то от 7-8 до 12-15 миллиардов долларов. Колебания связаны в том числе и с тем, что различные исследователи в эту стоимость погружают разный объем работ: либо только саму проходку тоннеля, либо полное обустройство со всей сопутствующей инфраструктурой", - сказал Разбегин.
Берингов пролив, соединяющий Чукотское и Беринговое море - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров
Вчера, 07:46
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трех частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две побольше, протяженность каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98-112 километров.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Эксперт рассказал о глубине тоннеля между Чукоткой и Аляской
Вчера, 09:50
 
АляскаЧукоткаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала