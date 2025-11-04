Священники в День народного единства провели службу для бойцов "Днепра"

ГЕНИЧЕСК, 4 ноя — РИА Новости. Военные священники провели службу для бойцов, действующих на Каховском направлении, сообщили в Министерстве обороны.

Военные священники постоянно находятся в десантных подразделениях "Днепра", где совершают молебны и другие религиозные обряды для верующих из числа личного состава Вооруженных сил.