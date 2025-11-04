Рейтинг@Mail.ru
Священники в День народного единства провели службу для бойцов "Днепра" - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:16 04.11.2025 (обновлено: 10:55 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/svyaschenniki--2052722254.html
Священники в День народного единства провели службу для бойцов "Днепра"
Священники в День народного единства провели службу для бойцов "Днепра" - РИА Новости, 04.11.2025
Священники в День народного единства провели службу для бойцов "Днепра"
Военные священники провели службу для бойцов, действующих на Каховском направлении, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:16:00+03:00
2025-11-04T10:55:00+03:00
религия
херсонская область
россия
воздушно-десантные войска россии
день народного единства
общество
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052738718_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd24e7da10fe76d3ec6d5937a1880cd1.jpg
https://ria.ru/prazdniki/den-narodnogo-edinstva-v-rossii/
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военные священники провели проповедь и причастили бойцов в зоне СВО
Военные священники провели проповедь и причастили бойцов в зоне СВО.
2025-11-04T08:16
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052738718_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d7b78a0b98f6b7e278fae396ffd2ca53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, день народного единства, общество, вооруженные силы украины
Религия, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, День народного единства, Общество, Вооруженные силы Украины
Священники в День народного единства провели службу для бойцов "Днепра"

Священники ВДВ в День народного единства провели службу для десантников "Днепра"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 4 ноя — РИА Новости. Военные священники провели службу для бойцов, действующих на Каховском направлении, сообщили в Министерстве обороны.
«
"Провели службу, проповедь, напутствовали на ратный труд и причастили десантников на каховском направлении в Херсонской области. Военнослужащие воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" и в праздничные дни продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО", — сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
Военные священники постоянно находятся в десантных подразделениях "Днепра", где совершают молебны и другие религиозные обряды для верующих из числа личного состава Вооруженных сил.
Сегодня в России празднуют День народного единства — государственный праздник, который учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день является официальным выходным.
История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемого Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
День народного единства в России
30 марта, 14:25
 
РелигияХерсонская областьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииДень народного единстваОбществоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала