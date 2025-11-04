Рейтинг@Mail.ru
Западные участники сделки по СВПД делают ставку на шантаж, заявил Ульянов - РИА Новости, 04.11.2025
03:12 04.11.2025 (обновлено: 03:13 04.11.2025)
Западные участники сделки по СВПД делают ставку на шантаж, заявил Ульянов
в мире, иран, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, оон
В мире, Иран, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, ООН
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Западные участники сделки по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) склонны делать ставку на шантаж и ультиматумы, с Ираном это не работает, добиться устранения противоречий по иранскому ядерному досье можно только путем взаимоуважительного диалога, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы внимательно следим за эволюцией подходов западных участников ядерной сделки. Впечатление таково, что по состоянию на сегодняшний день у них нет четкого понимания того, каким образом выстраивать дальнейшую архитектуру взаимодействия с Ираном по вопросам нераспространения. По всем признакам, они пока по-прежнему склонны делать ставку на шантаж и ультиматумы. С Ираном такие методы не работают", - отметил Ульянов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Россия выступает за переговоры по СВПД, заявил Песков
20 октября, 12:56
Дипломат добавил, что добиться устранения противоречий по иранскому ядерному досье можно только путем взаимоуважительного диалога на основе адекватного учета как обязательств, так и прав Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия.
В октябре завершилось действие резолюции 2231 Совета Безопасности ООН - документа, который в 2015 году утвердил ядерную сделку с Ираном и определил механизмы международного контроля за ее выполнением.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Резолюция 2231 и СВПД продолжают действовать, заявили в МИД России
27 сентября, 21:28
 
