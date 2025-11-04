Западные участники сделки по СВПД делают ставку на шантаж, заявил Ульянов

ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Западные участники сделки по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) склонны делать ставку на шантаж и ультиматумы, с Ираном это не работает, добиться устранения противоречий по иранскому ядерному досье можно только путем взаимоуважительного диалога, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.