Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 04.11.2025 (обновлено: 10:50 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/svo-2052708974.html
На Западе раскрыли, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским
На Западе раскрыли, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским - РИА Новости, 04.11.2025
На Западе раскрыли, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским
Между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T05:17:00+03:00
2025-11-04T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913099485_0:67:3001:1755_1920x0_80_0_0_3eb7d0e3c47e77a74cf1da0a2c16e0f8.jpg
https://ria.ru/20251028/kiev-2051057048.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913099485_123:0:2790:2000_1920x0_80_0_0_d74f950d117aceb586747058387cd510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, донецкая народная республика, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, александр меркурис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Александр Меркурис
На Западе раскрыли, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским

Эксперт Меркурис: Сырский отказался выполнить приказ Зеленского о наступлении

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления", — сказал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира
28 октября, 08:00
По его словам, если эти сведения верны, то Сырский впервые отказывается выполнить приказ Зеленского, а это, в свою очередь, говорит, насколько сильно ухудшилась для Украины ситуация на фронте.
Российские военные продолжают активно действовать в зоне СВО. По данным Минобороны, за минувшие сутки украинские войска на разных направлениях СВО потеряли около 1485 военнослужащих.
При этом в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты на территории России бойцы нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям военной промышленности, объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, а также объектам ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныАлександр Меркурис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала