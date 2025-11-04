https://ria.ru/20251104/svo-2052708974.html
На Западе раскрыли, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским
Между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T05:17:00+03:00
2025-11-04T05:17:00+03:00
2025-11-04T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире, украина, киев, донецкая народная республика, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, александр меркурис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Александр Меркурис
На Западе раскрыли, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским
Эксперт Меркурис: Сырский отказался выполнить приказ Зеленского о наступлении