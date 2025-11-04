Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата ДНР - РИА Новости, 04.11.2025
05:06 04.11.2025
Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата ДНР
Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата ДНР
происшествия, донецкая народная республика, москва, курск, московский городской суд
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Москва, Курск, Московский городской суд
Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата ДНР

Мосгорсуд 12 ноября проверит законность ареста депутата ДНР Бондаренко

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramТатьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы
Татьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Татьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко по делу о хищении, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Рассмотрение апелляционной жалобы защиты назначено на 12 ноября", - сказано в документах.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Первый пошел": Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях
1 ноября, 16:50
Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Бондаренко, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Бондаренко - уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогала обналичивать денежные средства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Гендиректора ООО "Диона" обвинили в хищениях на поставках для Минобороны
7 февраля, 14:11
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаМоскваКурскМосковский городской суд
 
 
