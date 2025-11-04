Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата ДНР

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко по делу о хищении, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.