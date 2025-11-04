Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата ДНР

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на арест депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко по делу о хищении, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Рассмотрение апелляционной жалобы защиты назначено на 12 ноября", - сказано в документах.
Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Бондаренко, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Бондаренко - уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогала обналичивать денежные средства.