Суд взыскал с экс-совладельца "Стройсервисгрупп" сто миллионов рублей

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Суд в Москве взыскал 100 миллионов рублей в пользу Главного управления обустройства войск (ГУОВ) с экс-совладельца "Стройсервисгрупп", заочно осужденного на семь лет за хищение при ремонте пристройки в комплексе зданий Главного управления Генштаба ВС РФ, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.