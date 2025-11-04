Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с экс-совладельца "Стройсервисгрупп" сто миллионов рублей
03:47 04.11.2025
Суд взыскал с экс-совладельца "Стройсервисгрупп" сто миллионов рублей
Суд взыскал с экс-совладельца "Стройсервисгрупп" сто миллионов рублей - РИА Новости, 04.11.2025
Суд взыскал с экс-совладельца "Стройсервисгрупп" сто миллионов рублей
Суд в Москве взыскал 100 миллионов рублей в пользу Главного управления обустройства войск (ГУОВ) с экс-совладельца "Стройсервисгрупп", заочно осужденного на... РИА Новости, 04.11.2025
происшествия
москва
россия
москва
россия
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд взыскал с экс-совладельца "Стройсервисгрупп" сто миллионов рублей

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Суд в Москве взыскал 100 миллионов рублей в пользу Главного управления обустройства войск (ГУОВ) с экс-совладельца "Стройсервисгрупп", заочно осужденного на семь лет за хищение при ремонте пристройки в комплексе зданий Главного управления Генштаба ВС РФ, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Хамовническом суде Москвы сообщили РИА Новости, что бизнесмен заочно приговорен к семи годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), при этом сам фигурант находится в международном розыске. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, дело связано с капитальным ремонтом пристройки в комплексе зданий ГУ Генштаба ВС РФ в 2014 году после пожара.
"Удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего АО "ГУОВ", с осужденного (Рубена - ред.) Мазманяна в пользу АО "ГУОВ" взыскано 100 миллионов рублей", - говорится в документе.
Счета бизнесмена арестованы.
Источник в правоохранительных органах Москвы ранее сообщил РИА Новости, что 5 марта 2014 года пожар на территории воинской части охватил 200 квадратных метров, в результате инцидента погиб офицер.
