08:34 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/stubb-2052724581.html
Заявление Стубба о Путине вызвало изумление в Финляндии
Заявление Стубба о Путине вызвало изумление в Финляндии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_87ddec2d2be2e33ef08d0c072937c36f.jpg
Заявление Стубба о Путине вызвало изумление в Финляндии

Политик Мема удивился предложению Стубба провести встречу Путина и Трампа на G20

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема удивился заявлению президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети X.

"Президент Стубб предложил провести мирные переговоры на саммите G20 в Южной Африке, чтобы положить конец войне на Украине. Можно задаться вопросом, что же изменилось с тех пор, как он сказал, что Россия понимает только силу..." — говорится в публикации.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Пушков: Стубб хочет стать посредником между Трампом и коалицией желающих
Вчера, 16:49
Мема предположил, что на позицию главы государства мог повлиять тот факт, что экономика Финляндии разрушена из-за поддержки, оказанной Украине, и санкций против России. Однако политик добавил, что трудно поверить словам Стубба, поскольку тот строил свою президентскую кампанию исключительно на антироссийской риторике.
Накануне глава Финляндии предложил провести встречу президентов России и США в конце ноября на саммите G20.

Главы России и США договорились о возможности встретиться в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Спустя неделю глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что встречи не будет, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. При этом он добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на разрешение украинского кризиса.
Путин, со своей стороны, предположил, что Трамп имел в виду перенос саммита, который сам же предложил организовать. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Он подчеркнул, что у России и США есть много направлений для сотрудничества, если перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Ставим на русских: США убедились, что Россия в любом случае победит
08:00
 
