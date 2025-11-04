Заявление Стубба о Путине вызвало изумление в Финляндии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема удивился заявлению президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети



"Президент Стубб предложил провести мирные переговоры на саммите G20 в Южной Африке, чтобы положить конец войне на Украине. Можно задаться вопросом, что же изменилось с тех пор, как он сказал, что Россия понимает только силу..." — говорится в публикации. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема удивился заявлению президента Финляндии Александра Стубба о главе России Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети X. "Президент Стубб предложил провести мирные переговоры на саммите G20 в Южной Африке, чтобы положить конец войне на Украине. Можно задаться вопросом, что же изменилось с тех пор, как он сказал, что Россия понимает только силу..." — говорится в публикации.

Мема предположил, что на позицию главы государства мог повлиять тот факт, что экономика Финляндии разрушена из-за поддержки, оказанной Украине, и санкций против России. Однако политик добавил, что трудно поверить словам Стубба, поскольку тот строил свою президентскую кампанию исключительно на антироссийской риторике.





Главы России и США договорились о возможности встретиться в Накануне глава Финляндии предложил провести встречу президентов России и США в конце ноября на саммите G20.Главы России и США договорились о возможности встретиться в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Спустя неделю глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что встречи не будет, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. При этом он добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на разрешение украинского кризиса.

Путин, со своей стороны, предположил, что Трамп имел в виду перенос саммита, который сам же предложил организовать. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.