На юго-западе Брюсселя открыли стрельбу

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. По меньшей мере 18 гильз от автомата Калашникова были обнаружены в Андерлехте, на юго-западе Брюсселя, следы от пуль зафиксированы на фасаде дома, а также на автомобилях, жертв не было, сообщает местный телеканал Bx1.
"Мы узнали, что в ночь на вторник в Андерлехте раздались новые выстрелы. События произошли на площади Лемменс, на пересечении с улицей Де Ла Буж. На месте происшествия было обнаружено 18 гильз от автомата Калашникова. Следы от пуль зафиксированы на фасаде дома, а также на автомобилях. Пострадавших нет", - говорится в материале на сайте телеканала.
Журналисты уточняют, что это место известно как место торговли наркотиками, из-за отсутствия безопасности город прекратил эксплуатацию расположенной там автостоянки.
В октябре глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что ситуация в области безопасности в Брюсселе, как и политическая и социальная ситуация, стала драматичной, развёртывание армии на улицах города до конца года не исключено.
