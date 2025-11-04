На юго-западе Брюсселя открыли стрельбу

"Мы узнали, что в ночь на вторник в Андерлехте раздались новые выстрелы. События произошли на площади Лемменс, на пересечении с улицей Де Ла Буж. На месте происшествия было обнаружено 18 гильз от автомата Калашникова. Следы от пуль зафиксированы на фасаде дома, а также на автомобилях. Пострадавших нет", - говорится в материале на сайте телеканала.