Хабиров рассказал об атаке БПЛА на Стерлитамак - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 04.11.2025 (обновлено: 08:51 04.11.2025)
Хабиров рассказал об атаке БПЛА на Стерлитамак
Хабиров рассказал об атаке БПЛА на Стерлитамак
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
происшествия, стерлитамак, республика башкортостан, радий хабиров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Стерлитамак, Республика Башкортостан, Радий Хабиров
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Промышленный комплекс в Стерлитамаке подвергся террористической атаке двумя дронами, их сбили, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в Telegram-канале.
«
"Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха", — написал он.
По словам Хабирова, погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме.
Ранее во вторник администрация города сообщила о частичном обрушении цеха водоочистки на Стерлитамакском нефтехимическом заводе из-за взрыва.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
