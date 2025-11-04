https://ria.ru/20251104/sterlitamak-2052716156.html
Хабиров рассказал об атаке БПЛА на Стерлитамак
Промышленный комплекс в Стерлитамаке подвергся террористической атаке двумя дронами, их сбили, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T07:13:00+03:00
2025-11-04T07:13:00+03:00
2025-11-04T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
стерлитамак
республика башкортостан
радий хабиров
