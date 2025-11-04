Авиаперевозки в США ждет хаос из-за шатдауна, заявил глава Минтранса

"Диспетчеры говорили, что многие из них могут пережить отсутствие одной зарплаты, не все, но многие. Никто из них не может пережить отсутствие двух зарплат", - отметил чиновник.

Ранее Даффи заявил о рекордной с начала шатдауна правительства задержке рейсов в Соединенных Штатах в пятницу. В четверг он предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Не получающие зарплату авиадиспетчеры могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он.