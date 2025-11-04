Авиаперевозки в США ждет хаос из-за шатдауна, заявил глава Минтранса

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Через неделю в организации американских авиаперевозок начнется массовый хаос, если шатдаун правительства затянется, предупредил во вторник министр транспорта США Шон Даффи.
"Если мы перенесемся на неделю вперед от сегодняшнего дня, то увидим массовый хаос", - сказал он журналистам, комментируя возможные последствия шатдауна в США в случае его продолжения.
Даффи добавил, что страну в этом случае ждут массовые отмены и задержки рейсов, а также закрытие отдельных частей воздушного пространства из-за нехватки авиадиспетчеров.
"Диспетчеры говорили, что многие из них могут пережить отсутствие одной зарплаты, не все, но многие. Никто из них не может пережить отсутствие двух зарплат", - отметил чиновник.
Ранее Даффи заявил о рекордной с начала шатдауна правительства задержке рейсов в Соединенных Штатах в пятницу. В четверг он предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Не получающие зарплату авиадиспетчеры могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
