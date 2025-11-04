Рейтинг@Mail.ru
США могут развернуть две системы против спутников России и КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/ssha-2052854617.html
США могут развернуть две системы против спутников России и КНР, пишут СМИ
США могут развернуть две системы против спутников России и КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
США могут развернуть две системы против спутников России и КНР, пишут СМИ
США могут скоро запустить две новые системы ведения радиоэлектронной борьбы, направленные против китайских и российских спутников, утверждает агентство... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:55:00+03:00
2025-11-04T22:55:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554597_0:352:2365:1682_1920x0_80_0_0_645366bbe7c67396b614461d814882d4.jpg
https://ria.ru/20251104/arsenaly-2052854113.html
https://ria.ru/20251104/ssha-2052842441.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048554597_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e707f192dc1f918b3007b5c9963ffa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
США могут развернуть две системы против спутников России и КНР, пишут СМИ

Bloomberg: США могут запустить две системы РЭБ против спутников из России и КНР

© Sarah SilbigerАмериканский флаг в Вашингтоне
Американский флаг в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Sarah Silbiger
Американский флаг в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США могут скоро запустить две новые системы ведения радиоэлектронной борьбы, направленные против китайских и российских спутников, утверждает агентство Блумберг.
По информации агентства, системы, которые называются Meadowlands (Луга) и Remote Sensing Terminals (Терминалы дистанционного зондирования), дополнят уже существующую Counter Communications System (Систему подавления связи). Новые комплексы будут рассредоточены по всему миру, также будут иногда управляться удалённо.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Кадлек: Россия, Китай и КНДР модернизировали ядерные арсеналы
Вчера, 22:50
Система Meadowlands находится на финальной стадии подготовки и, как прогнозируется, будет развернута уже в этом финансовом году. Терминалы второй системы сейчас размещаются в ряде локаций за рубежом и уже находятся в стадии раннего использования.
Космические войска США также создадут центр по координации операций радиоэлектронной борьбы, которая будет использовать систему наблюдения Bounty Hunter ("Охотник за головами") для мониторинга электромагнитного воздействия на американские спутники, а также для отслеживания чужих космических аппаратов.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, включая КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок на размещение оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, причем в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В сенате США заявили о риске дестабилизации отношений с Россией и Китаем
Вчера, 21:27
 
В миреСШАРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала