США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Белый дом рассматривает три сценария военных мер в отношении Венесуэлы, пишет Белый дом рассматривает три сценария военных мер в отношении Венесуэлы, пишет New York Times со ссылкой на источники.

« "Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам <...> с целью лишить Мадуро военной поддержки. <...> Второй подход предусматривает отправку Вашингтоном сил специального назначения, таких как армейское подразделение "Дельта" или шестой отряд "морских котиков" ВМС, для захвата или убийства Мадуро", — говорится в публикации.

Третий вариант подразумевает отправку контртеррористических сил США для установления контроля над аэродромами и как минимум частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы

Издание отмечает, что последние два плана несут больше рисков для американских сил на земле и мирных жителей, особенно при их реализации в городской местности.

Критики первого подхода подчеркнули, что авиаудары могут иметь обратный эффект и позволить Мадуро собрать поддержку вокруг себя. В случае выбора в пользу физического устранения президента Венесуэлы Вашингтон попытается обойти запреты на убийство иностранных лидеров, заявив, что Мадуро — "глава наркотеррористической банды", утверждается в материале.

Обострение между США и Венесуэлой

США в последние недели не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты".