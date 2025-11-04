Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 04.11.2025 (обновлено: 23:54 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/ssha-2052852140.html
США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ
США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ
Белый дом рассматривает три сценария военных мер в отношении Венесуэлы, пишет New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:32:00+03:00
2025-11-04T23:54:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20251102/ssha-2052546739.html
https://ria.ru/20251031/venesuela-2052054168.html
https://ria.ru/20251104/peskov-2052827119.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро
США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ

NYT: Белый дом рассматривает три варианта военных мер в отношении Венесуэлы

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Белый дом рассматривает три сценария военных мер в отношении Венесуэлы, пишет New York Times со ссылкой на источники.
«
"Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам <...> с целью лишить Мадуро военной поддержки. <...> Второй подход предусматривает отправку Вашингтоном сил специального назначения, таких как армейское подразделение "Дельта" или шестой отряд "морских котиков" ВМС, для захвата или убийства Мадуро", — говорится в публикации.
Американские солдаты - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
США готовят плацдарм для военных операций в Венесуэле, сообщает Reuters
2 ноября, 21:33
Третий вариант подразумевает отправку контртеррористических сил США для установления контроля над аэродромами и как минимум частью нефтяных месторождений и инфраструктуры Венесуэлы.
Издание отмечает, что последние два плана несут больше рисков для американских сил на земле и мирных жителей, особенно при их реализации в городской местности.
Критики первого подхода подчеркнули, что авиаудары могут иметь обратный эффект и позволить Мадуро собрать поддержку вокруг себя. В случае выбора в пользу физического устранения президента Венесуэлы Вашингтон попытается обойти запреты на убийство иностранных лидеров, заявив, что Мадуро — "глава наркотеррористической банды", утверждается в материале.

Обострение между США и Венесуэлой

США в последние недели не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Пушков прокомментировал возможное нападение США на Венесуэлу
31 октября, 12:12
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты".
На прошлой неделе издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что Штаты могут нанести удары по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Дональд Трамп заявил, что американские военные не планируют атаковать Венесуэлу. А глава Госдепа Марко Рубио назвал распространяемую в СМИ информацию ложной.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Песков рассказал о рабочих контактах с Венесуэлой
Вчера, 19:19
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала