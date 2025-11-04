США рассматривают три варианта мер в отношении Венесуэлы, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Белый дом рассматривает три сценария военных мер в отношении Венесуэлы, пишет New York Times со ссылкой на источники.
«
"Первый вариант предполагает авиаудары по военным объектам <...> с целью лишить Мадуро военной поддержки. <...> Второй подход предусматривает отправку Вашингтоном сил специального назначения, таких как армейское подразделение "Дельта" или шестой отряд "морских котиков" ВМС, для захвата или убийства Мадуро", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что последние два плана несут больше рисков для американских сил на земле и мирных жителей, особенно при их реализации в городской местности.
Критики первого подхода подчеркнули, что авиаудары могут иметь обратный эффект и позволить Мадуро собрать поддержку вокруг себя. В случае выбора в пользу физического устранения президента Венесуэлы Вашингтон попытается обойти запреты на убийство иностранных лидеров, заявив, что Мадуро — "глава наркотеррористической банды", утверждается в материале.
Обострение между США и Венесуэлой
США в последние недели не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Пушков прокомментировал возможное нападение США на Венесуэлу
31 октября, 12:12
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты".
На прошлой неделе издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что Штаты могут нанести удары по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Дональд Трамп заявил, что американские военные не планируют атаковать Венесуэлу. А глава Госдепа Марко Рубио назвал распространяемую в СМИ информацию ложной.