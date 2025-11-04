Умер правитель США, который хотел разрушения России

Дика Чейни еще при жизни называли самым влиятельным вице-президентом в истории США. Он умер 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства, а в Нью-Йорке избирают мэра, которым с высокой вероятностью станет "коммунист и антисемит" — мусульманин Зохран Мамдани. И то и другое простое совпадение — но более чем символичное в случае с Ричардом Брюсом Чейни, покинувшим этот мир в 84-летнем возрасте.

На втором сроке Джорджа Буша — младшего влияние Чейни ослабло, да и сама Америка столкнулась с непредсказуемыми последствиями своего прямого вторжения в две мусульманские страны. Если Чейни и Рамсфельд хотели укрепить позиции США в мире, то они проиграли — интервенции (вместе с финансовым кризисом 2008-го) подорвали влияние проекта американского глобального доминирования и доверие к нему. Дик и Дональд подвели Америку к самому серьезному кризису, сочетавшему в себе ослабление влияния в мире на фоне резкого падения доверия американцев к собственному правящему классу. После попытки залакировать действительность при Обаме кризис ударил в полную силу с приходом Трампа — и набирает обороты до сих пор.