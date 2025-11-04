Уикер признал, что США отстают от России по модернизации ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер заявил, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая по темпам модернизации своего арсенала ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.