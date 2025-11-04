Рейтинг@Mail.ru
Уикер признал, что США отстают от России по модернизации ядерного оружия - РИА Новости, 04.11.2025
18:51 04.11.2025
Уикер признал, что США отстают от России по модернизации ядерного оружия
Уикер признал, что США отстают от России по модернизации ядерного оружия - РИА Новости, 04.11.2025
Уикер признал, что США отстают от России по модернизации ядерного оружия
Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер заявил, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая по темпам модернизации своего... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:51:00+03:00
2025-11-04T18:51:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
россия
китай
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Уикер признал, что США отстают от России по модернизации ядерного оружия

Уикер: США отстают от России и Китая по темпам модернизации ядерного оружия

© AP Photo / Andrew HarnikСенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер
Сенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Сенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер заявил, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая по темпам модернизации своего арсенала ядерного оружия.
"Китай и Россия быстро наращивают свои ядерные арсеналы, в то время как наши собственные программы модернизации отстают от графика", - сказал Уикер во время слушаний в сенате, посвященным утверждению кандидатур президента США Дональда Трампа на различные посты в Пентагоне.
Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
В США заявили об угрозе модернизации ядерных арсеналов из-за шатдауна
2 ноября, 23:22
2 ноября, 23:22
 
В миреСШАРоссияКитайДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
