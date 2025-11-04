Рейтинг@Mail.ru
США разрешили финоперации с самолетами, которые ранее связали с Лукашенко
18:33 04.11.2025
США разрешили финоперации с самолетами, которые ранее связали с Лукашенко
США разрешили финоперации с самолетами, которые ранее связали с Лукашенко
США разрешили финоперации с самолетами, которые ранее связали с Лукашенко

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Минфин США выдал лицензию, разрешающую проведение финансовых операций, связанных с использованием трёх ранее попавших под рестрикции самолётов, которые американские власти связывают с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, следует из опубликованного во вторник документа управления по контролю за иностранными активами американского минфина.
В документе указано, что разрешение распространяется на воздушные суда с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH и включает в себя операции, "связанные с их использованием Лукашенко или иностранной компанией с ограниченной ответственностью Slavkali".
В документе уточняется, что лицензия не предусматривает разблокировку иных активов и не отменяет действие прочих санкций, введённых в отношении Белоруссии.
МИД: Россия и Белоруссия обмениваются данными по контактам с США
23 октября, 14:21
МИД: Россия и Белоруссия обмениваются данными по контактам с США
23 октября, 14:21
 
