17:55 04.11.2025
Бессент рассказал, когда в США обсудят расходы на здравоохранение
в мире
сша
дональд трамп
скотт бессент
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Бессент рассказал, когда в США обсудят расходы на здравоохранение

Бессент: обсуждение расходов на здравоохранение в США возможно после шатдауна

© AP Photo / Ben CurtisСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа и руководство Республиканской партии в конгрессе по-прежнему готовы обсуждать с Демпартией расходы на здравоохранение, но только после того, как будет завершен шатдаун правительства, заявил во вторник американский министр финансов Скотт Бессент.
"Президент Трамп, спикер (палаты представителей Майк) Джонсон, лидер (республиканцев в сенате Джон) Тьюн заявляли: "Откройте правительство и мы можем говорить"... но мы не можем это делать, пока правительство закрыто", - сообщил Бессент в интервью телеканалу CNBC.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп рассказал, чем закончится шатдаун
3 ноября, 04:13
Глава минфина добавил, что если в сенате США еще пять членов Демократической партии присоединятся к голосам в поддержку временной резолюции о финансировании работы правительства, которая позволит завершить шатдаун, то эти законодатели станут героями.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Минтранс США предупредил о повсеместных отменах рейсов из-за шатдауна
2 ноября, 23:36
 
