Бессент рассказал, когда в США обсудят расходы на здравоохранение
2025-11-04T17:55:00+03:00
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа и руководство Республиканской партии в конгрессе по-прежнему готовы обсуждать с Демпартией расходы на здравоохранение, но только после того, как будет завершен шатдаун правительства, заявил во вторник американский министр финансов Скотт Бессент.
"Президент Трамп
, спикер (палаты представителей Майк) Джонсон, лидер (республиканцев в сенате Джон) Тьюн заявляли: "Откройте правительство и мы можем говорить"... но мы не можем это делать, пока правительство закрыто", - сообщил Бессент
в интервью телеканалу CNBC
.
Глава минфина добавил, что если в сенате США
еще пять членов Демократической партии присоединятся к голосам в поддержку временной резолюции о финансировании работы правительства, которая позволит завершить шатдаун, то эти законодатели станут героями.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.