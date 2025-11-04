https://ria.ru/20251104/ssha-2052707490.html
Бессент заявил, что посетит слушания по пошлинам в верховном суде США
Глава американского минфина Скотт Бессент заявил в интервью Fox News, что собирается лично присутствовать на слушаниях по пошлинам в верховном суде США на этой... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
сша
скотт бессент
дональд трамп
В мире, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Глава Минфина США Бессент намерен лично присутствовать на слушаниях по пошлинам