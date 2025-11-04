Рейтинг@Mail.ru
Бессент заявил, что посетит слушания по пошлинам в верховном суде США - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/ssha-2052707490.html
Бессент заявил, что посетит слушания по пошлинам в верховном суде США
Бессент заявил, что посетит слушания по пошлинам в верховном суде США - РИА Новости, 04.11.2025
Бессент заявил, что посетит слушания по пошлинам в верховном суде США
Глава американского минфина Скотт Бессент заявил в интервью Fox News, что собирается лично присутствовать на слушаниях по пошлинам в верховном суде США на этой... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T04:53:00+03:00
2025-11-04T04:53:00+03:00
в мире
сша
скотт бессент
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052567277.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6a247b42a1f54a6696a837d756a0a6c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Бессент заявил, что посетит слушания по пошлинам в верховном суде США

Глава Минфина США Бессент намерен лично присутствовать на слушаниях по пошлинам

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент заявил в интервью Fox News, что собирается лично присутствовать на слушаниях по пошлинам в верховном суде США на этой неделе.
"На самом деле, я собираюсь пойти и сесть, как я надеюсь, в первом ряду... Я буду там, чтобы подчеркнуть, что это экономическая чрезвычайная ситуация. Национальная безопасность - это экономическая безопасность. Экономическая безопасность - это национальная безопасность. Как министр финансов Соединенных Штатов, я отвечаю за поддержание и того, и другого", - сказал Бессент.
Верховный суд США в среду рассмотрит вопрос, были ли у президента Дональда Трампа полномочия вводить пошлины в обход конгресса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп не пойдет на слушания Верховного суда по пошлинам
Вчера, 03:05
 
В миреСШАСкотт БессентДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала