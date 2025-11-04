Рейтинг@Mail.ru
США ждут помощи в урегулировании на Украине, заявил Уолтц
04:40 04.11.2025
США ждут помощи в урегулировании на Украине, заявил Уолтц
США ждут помощи в урегулировании на Украине, заявил Уолтц - РИА Новости, 04.11.2025
США ждут помощи в урегулировании на Украине, заявил Уолтц
США ждут помощи со стороны мирового сообщества в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
россия
украина
сша
майк уолтц
сергей лавров
владимир зеленский
оон
россия
украина
сша
2025
в мире, россия, украина, сша, майк уолтц, сергей лавров, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, Украина, США, Майк Уолтц, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, ООН
США ждут помощи в урегулировании на Украине, заявил Уолтц

Постпред США Уолтц: мировое сообщество должно помочь в урегулировании на Украине

© AP Photo / Paul SancyaCоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Cоветник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США ждут помощи со стороны мирового сообщества в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью порталу Breitbart.
"Только президент (США Дональд - ред.) Трамп мог заставить их (Россию и Украину - ред.) перестать вообще молчать и начать хотя бы разговаривать... Мы еще не вполне там, и остальной мир должен нам помочь", - заявил Уолтц, комментируя усилия американской администрации по украинскому урегулированию.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В миреРоссияУкраинаСШАМайк УолтцСергей ЛавровВладимир ЗеленскийООН
 
 
