ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Власти США могут полностью закрыть воздушное пространство страны из-за угрозы безопасности полетов в связи с продолжающимся шатдауном, заявил американский министр транспорта Шон Даффи.
"Если бы мы сочли, что это небезопасно, то закрыли бы все воздушное пространство", - сообщил он в интервью телеканалу CNBC.
По словам американского чиновника, продолжающийся шатдаун несет в себе элемент риска и власти США готовы запретить полеты в случае необходимости.
"Мы не позволим людям путешествовать… Мы еще пока не в этой точке, происходят только существенные задержки", - добавил он.
В воскресенье Даффи предупредил об отменах и задержках рейсов по всей стране из-за нехватки авиадиспетчеров в связи с приостановкой работы американского правительства. Министр предупреждал, что если шатдаун не завершится в ближайшие несколько недель, то ситуация значительно усугубится.
Ранее Даффи заявил о рекордной с начала шатдауна правительства задержке рейсов в Соединенных Штатах в пятницу. В четверг он предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Не получающие зарплату авиадиспетчеры могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.