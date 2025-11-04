Рейтинг@Mail.ru
Власти США могут полностью закрыть воздушное пространство - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/ssha-2052702342.html
Власти США могут полностью закрыть воздушное пространство
Власти США могут полностью закрыть воздушное пространство - РИА Новости, 04.11.2025
Власти США могут полностью закрыть воздушное пространство
Власти США могут полностью закрыть воздушное пространство страны из-за угрозы безопасности полетов в связи с продолжающимся шатдауном, заявил американский... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T03:10:00+03:00
2025-11-04T03:10:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003363798_0:117:3071:1844_1920x0_80_0_0_131e235000dcd45babfeffffff1cc73d.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052571712.html
https://ria.ru/20251102/opros-2052535445.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003363798_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ba49c75fd1c066defdfe55cc6e1278f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Власти США могут полностью закрыть воздушное пространство

Власти США могут полностью закрыть воздушное пространство из-за шатдауна

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Власти США могут полностью закрыть воздушное пространство страны из-за угрозы безопасности полетов в связи с продолжающимся шатдауном, заявил американский министр транспорта Шон Даффи.
"Если бы мы сочли, что это небезопасно, то закрыли бы все воздушное пространство", - сообщил он в интервью телеканалу CNBC.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп рассказал, чем закончится шатдаун
Вчера, 04:13
По словам американского чиновника, продолжающийся шатдаун несет в себе элемент риска и власти США готовы запретить полеты в случае необходимости.
"Мы не позволим людям путешествовать… Мы еще пока не в этой точке, происходят только существенные задержки", - добавил он.
В воскресенье Даффи предупредил об отменах и задержках рейсов по всей стране из-за нехватки авиадиспетчеров в связи с приостановкой работы американского правительства. Министр предупреждал, что если шатдаун не завершится в ближайшие несколько недель, то ситуация значительно усугубится.
Ранее Даффи заявил о рекордной с начала шатдауна правительства задержке рейсов в Соединенных Штатах в пятницу. В четверг он предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Не получающие зарплату авиадиспетчеры могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В США обеспокоены последствиями шатдауна для экономики, показал опрос
2 ноября, 18:48
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала