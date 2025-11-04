ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Власти США могут полностью закрыть воздушное пространство страны из-за угрозы безопасности полетов в связи с продолжающимся шатдауном, заявил американский министр транспорта Шон Даффи.

"Если бы мы сочли, что это небезопасно, то закрыли бы все воздушное пространство", - сообщил он в интервью телеканалу CNBC.

По словам американского чиновника, продолжающийся шатдаун несет в себе элемент риска и власти США готовы запретить полеты в случае необходимости.

"Мы не позволим людям путешествовать… Мы еще пока не в этой точке, происходят только существенные задержки", - добавил он.

В воскресенье Даффи предупредил об отменах и задержках рейсов по всей стране из-за нехватки авиадиспетчеров в связи с приостановкой работы американского правительства. Министр предупреждал, что если шатдаун не завершится в ближайшие несколько недель, то ситуация значительно усугубится.

Ранее Даффи заявил о рекордной с начала шатдауна правительства задержке рейсов в Соединенных Штатах в пятницу. В четверг он предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Не получающие зарплату авиадиспетчеры могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он.