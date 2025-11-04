https://ria.ru/20251104/ssha-2052701603.html
США подготовили проект резолюции о силах безопасности в Газе, пишут СМИ
США подготовили проект резолюции о силах безопасности в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
США подготовили проект резолюции о силах безопасности в Газе, пишут СМИ
Соединенные Штаты направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа сроком как... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T03:01:00+03:00
2025-11-04T03:01:00+03:00
2025-11-04T03:01:00+03:00
в мире
сша
оон
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129036/65/1290366571_0:42:3120:1796_1920x0_80_0_0_65658bd17513f313b3ac908cc1cffbe4.jpg
https://ria.ru/20251103/turtsija-2052660793.html
сша
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129036/65/1290366571_150:0:2877:2045_1920x0_80_0_0_7ab86a7ecacd285627f747a8938f3318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, сектор газа
В мире, США, ООН, Сектор Газа
США подготовили проект резолюции о силах безопасности в Газе, пишут СМИ
Axios: США направили членам СБ ООН проект резолюции о силах безопасности в Газе