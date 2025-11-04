Рейтинг@Mail.ru
США подготовили проект резолюции о силах безопасности в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2025
03:01 04.11.2025
США подготовили проект резолюции о силах безопасности в Газе, пишут СМИ
Соединенные Штаты направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа сроком как... РИА Новости, 04.11.2025
2025
в мире, сша, оон, сектор газа
В мире, США, ООН, Сектор Газа
Axios: США направили членам СБ ООН проект резолюции о силах безопасности в Газе

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа сроком как минимум на два года, передает портал Axios со ссылкой на полученную копию документа.
По информации издания, проект резолюции предоставит США и другим участвующим странам широкие полномочия по управлению сектором Газа и обеспечению там безопасности до конца 2027 года с возможностью их продления.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Фидан: переговоры по отправке стабилизационных сил в Газу не завершены
Вчера, 17:47
 
