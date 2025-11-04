Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Наталью Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
19:28 04.11.2025
Путин наградил Наталью Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Наталью Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 04.11.2025
Путин наградил Наталью Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына рассказала, что писатель мечтал о единении русских сил, ей... РИА Новости, 04.11.2025
россия
наталья солженицына
владимир путин
россия
Россия, Наталья Солженицына, Владимир Путин
Россия, Наталья Солженицына, Владимир Путин
Путин наградил Наталью Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"

Наталью Солженицыну наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент РФ Владимир Путин и президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына, награжденная орденом "За заслуги перед отечеством III степени, на церемонии вручения в Екатерининском зале Кремля
Президент РФ Владимир Путин и президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына, награжденная орденом За заслуги перед отечеством III степени, на церемонии вручения в Екатерининском зале Кремля - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына, награжденная орденом "За заслуги перед отечеством III степени, на церемонии вручения в Екатерининском зале Кремля
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына рассказала, что писатель мечтал о единении русских сил, ей посчастливилось внести свой вклад в эту совместную работу.
Президент РФ Владимир Путин наградил Наталью Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
"Огромное трехмиллионное беженство унесло из России не только рядовых солдат добровольческой армии, но и крупных ученых и художников - свет и гордость русской мысли и творчества. Александр Исаевич Солженицын жил с мечтой о единении русских сил. Мне посчастливилось много лет помогать ему в устройстве того заветного места в России - того заветного дома, о котором мечтала российская эмиграция, того дома, который работал бы на гражданское согласие, на восстановление связи времен и поколений", - сказала она на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
Как отметила Солженицына, такая работа особенно важна в трудные времена.
Эрдоган процитировал Солженицына, обращаясь к оппозиции
26 марта, 13:17
Россия, Наталья Солженицына, Владимир Путин
 
 
