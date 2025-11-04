https://ria.ru/20251104/solzhenitsyna-2052828434.html
Путин наградил Наталью Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына рассказала, что писатель мечтал о единении русских сил, ей... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T19:28:00+03:00
2025-11-04T19:28:00+03:00
2025-11-04T19:30:00+03:00
Путин наградил Наталью Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына рассказала, что писатель мечтал о единении русских сил, ей посчастливилось внести свой вклад в эту совместную работу.
Президент РФ Владимир Путин
наградил Наталью Солженицыну
орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
"Огромное трехмиллионное беженство унесло из России не только рядовых солдат добровольческой армии, но и крупных ученых и художников - свет и гордость русской мысли и творчества. Александр Исаевич Солженицын жил с мечтой о единении русских сил. Мне посчастливилось много лет помогать ему в устройстве того заветного места в России - того заветного дома, о котором мечтала российская эмиграция, того дома, который работал бы на гражданское согласие, на восстановление связи времен и поколений", - сказала она на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
Как отметила Солженицына, такая работа особенно важна в трудные времена.