Путин наградил Наталью Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"

"Огромное трехмиллионное беженство унесло из России не только рядовых солдат добровольческой армии, но и крупных ученых и художников - свет и гордость русской мысли и творчества. Александр Исаевич Солженицын жил с мечтой о единении русских сил. Мне посчастливилось много лет помогать ему в устройстве того заветного места в России - того заветного дома, о котором мечтала российская эмиграция, того дома, который работал бы на гражданское согласие, на восстановление связи времен и поколений", - сказала она на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.