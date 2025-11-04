СМИ назвали простую привычку, вызывающую ряд смертельных заболеваний

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Привычка пересаливать еду может вызвать серьезные заболевания, пишет газета Daily Mail.
"Избыток соли в организме приводит к задержке воды в крови, повышая кровяное давление. Это, в свою очередь, увеличивает риск инсульта или сердечного приступа, а также остеопороза и даже рака желудка", — подчеркнула газета.
"Избыток соли в организме приводит к задержке воды в крови, повышая кровяное давление. Это, в свою очередь, увеличивает риск инсульта или сердечного приступа, а также остеопороза и даже рака желудка", — подчеркнула газета.
Daily Mail напомнила о рекомендации Национальной службы здравоохранения Великобритании потреблять до шести граммов соли в день. При этом издание отметило, что, по результатам исследований, взрослые употребляют на 40 процентов больше этой нормы — около 8,4 грамма в день.
Для снижения уровня потребления соли рекомендуется добавлять в еду приправы и специи, а также использовать в готовке томаты, грибы, ферментированные продукты и другие ингредиенты, богатые вкусом умами.