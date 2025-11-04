Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали простую привычку, вызывающую ряд смертельных заболеваний
22:50 04.11.2025
СМИ назвали простую привычку, вызывающую ряд смертельных заболеваний
СМИ назвали простую привычку, вызывающую ряд смертельных заболеваний
Привычка пересаливать еду может вызвать серьезные заболевания, пишет газета Daily Mail."Избыток соли в организме приводит к задержке воды в крови, повышая... РИА Новости, 04.11.2025
в мире, великобритания, наука, здоровье, рак
В мире, Великобритания, Наука, Здоровье, Рак
СМИ назвали простую привычку, вызывающую ряд смертельных заболеваний

Daily Mail: привычка пересаливать еду может вызвать инфаркт, инсульт и даже рак

© iStock.com / fcafotodigitalСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© iStock.com / fcafotodigital
Соль. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Привычка пересаливать еду может вызвать серьезные заболевания, пишет газета Daily Mail.
"Избыток соли в организме приводит к задержке воды в крови, повышая кровяное давление. Это, в свою очередь, увеличивает риск инсульта или сердечного приступа, а также остеопороза и даже рака желудка", — подчеркнула газета.
Кашель - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
СМИ раскрыли, какой безобидный симптом может быть признаком рака
3 ноября, 23:21
3 ноября, 23:21
Daily Mail напомнила о рекомендации Национальной службы здравоохранения Великобритании потреблять до шести граммов соли в день. При этом издание отметило, что, по результатам исследований, взрослые употребляют на 40 процентов больше этой нормы — около 8,4 грамма в день.
Для снижения уровня потребления соли рекомендуется добавлять в еду приправы и специи, а также использовать в готовке томаты, грибы, ферментированные продукты и другие ингредиенты, богатые вкусом умами.
Окрашенная клетка - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Ученые рассказали о тревожном последствии рака поджелудочной железы
9 октября, 22:45
9 октября, 22:45
 
В миреВеликобританияНаукаЗдоровьеРак
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
