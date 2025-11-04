Рейтинг@Mail.ru
14:51 04.11.2025
СМИ: Финляндия может снизить налог на энергию для привлечения дата-центров
2025-11-04T14:51:00+03:00
2025-11-04T14:51:00+03:00
в мире
финляндия
петтери орпо
google
финляндия
в мире, финляндия, петтери орпо, google
В мире, Финляндия, Петтери Орпо, Google
Сетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Сетевое оборудование в серверной. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Финляндия рассматривает возможность снижения налогов на электроэнергию для привлечения инвестиций в создание дата-центров, сообщает во вторник агентство STT со ссылкой на премьера Петтери Орпо.
"Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия рассматривает возможность снижения налогов на электроэнергию для привлечения операторов дата-центров в страну", - говорится в сообщении.
По данным агентства, решение по этому вопросу пока не принято, рассматриваются также и другие меры для привлечения инвестиций в дата-центры.
В ноябре 2024 года правительство Финляндии сообщило, что продает компании Google 1,4 тысячи гектаров земли, которая будет использована для расширения дата-центров.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Госэнергокомпания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию
31 октября, 21:57
 
В миреФинляндияПеттери ОрпоGoogle
 
 
