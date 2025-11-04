В Бельгии разгорелся скандал из-за поставок F-35

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. В Бельгии разгорается скандал, связанный с началом поставок в королевство американских истребителей F-35, которые оказались слишком дорогими в эксплуатации, шумными, а также совершенно чрезмерными для этого небольшого королевства, пишет издание В Бельгии разгорается скандал, связанный с началом поставок в королевство американских истребителей F-35, которые оказались слишком дорогими в эксплуатации, шумными, а также совершенно чрезмерными для этого небольшого королевства, пишет издание 20minutes

Италии и Нидерландов. Первый всплеск критики в адрес новых дорогих самолетов был вызван недавним выступлением главы минобороны Бельгии Тео Франкена в федеральном парламенте, где он заявил, что воздушного пространства королевства "недостаточно" для проведения учебных полетов истребителей, и придется договариваться об использовании неба Франции

"Бельгия стала посмешищем в интернете с ее слишком маленьким небом для F-35", - указывает издание.

Еще одной неожиданной проблемой стал шум от новых самолетов. "Специализированный сайт opex360 добавляет, что ещё одной проблемой, связанной с F-35, является шум, который может представлять проблему для проживающих вблизи авиабаз, поскольку, как сообщается, эти новые истребители-бомбардировщики до пяти раз громче своих предшественников F-16. В брошюре, распространяемой министерством обороны среди местных жителей, объясняется, что двигатель F-35 почти вдвое мощнее двигателя F-16 и поэтому издаёт более тяжёлый, пульсирующий звук", - пояснили в 20minutes.

И, наконец, выяснилось, что стоимость летного часа F-35 составляет порядка 50 тысяч евро, в связи с чем этот самолет стал самым дорогим в эксплуатации среди истребителей. "При таких расходах можно с уверенностью предположить, что его вылеты будут строго регламентированы", - уверено издание.