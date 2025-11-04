https://ria.ru/20251104/siluanovyj-2052755532.html
Силуанов назвал взаимодействие России и КНР стабилизирующим фактором
Силуанов назвал взаимодействие России и КНР стабилизирующим фактором - РИА Новости, 04.11.2025
Силуанов назвал взаимодействие России и КНР стабилизирующим фактором
Взаимодействие РФ и КНР является ключевым стабилизирующим фактором в период трансформации мироустройства и формирования новой архитектуры, заявил во вторник... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T12:33:00+03:00
2025-11-04T12:33:00+03:00
2025-11-04T12:33:00+03:00
россия
китай
пекин
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105335/87/1053358722_0:228:2830:1820_1920x0_80_0_0_abf5bd2d335309d473a976a248b0c605.jpg
https://ria.ru/20251104/siluanov-2052750078.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105335/87/1053358722_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_ed575aad1ebe78790719364851fa2f13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, антон силуанов
Россия, Китай, Пекин, Антон Силуанов
Силуанов назвал взаимодействие России и КНР стабилизирующим фактором
Силуанов: взаимодействие РФ и КНР является ключевым стабилизирующим фактором