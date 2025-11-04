Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал взаимодействие России и КНР стабилизирующим фактором - РИА Новости, 04.11.2025
12:33 04.11.2025
Силуанов назвал взаимодействие России и КНР стабилизирующим фактором
Силуанов назвал взаимодействие России и КНР стабилизирующим фактором
Взаимодействие РФ и КНР является ключевым стабилизирующим фактором в период трансформации мироустройства и формирования новой архитектуры, заявил во вторник... РИА Новости, 04.11.2025
Силуанов назвал взаимодействие России и КНР стабилизирующим фактором

Силуанов: взаимодействие РФ и КНР является ключевым стабилизирующим фактором

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Взаимодействие РФ и КНР является ключевым стабилизирующим фактором в период трансформации мироустройства и формирования новой архитектуры, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине.
"Взаимодействие между нашими странами является ключевым стабилизирующим фактором в период трансформации мироустройства и формирования новой архитектуры, в том числе и финансовой", - сказал он.
Силуанов рассказал о развитии внешнеторгового оборота России и Китая
