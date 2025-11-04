https://ria.ru/20251104/siloviki-2052849222.html
Из дезертиров в ВСУ вернулись те, кто пытался перевестись в другую часть
Из дезертиров в ВСУ вернулись те, кто пытался перевестись в другую часть - РИА Новости, 04.11.2025
Из дезертиров в ВСУ вернулись те, кто пытался перевестись в другую часть
Украинской программой по возвращению дезертиров воспользовались лишь те, кто через самовольное оставление части пытался перевестись в другую военную часть, это... РИА Новости, 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинской программой по возвращению дезертиров воспользовались лишь те, кто через самовольное оставление части пытался перевестись в другую военную часть, это очень малая доля военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В конце апреля Верховная рада Украины
проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ
, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.
"В ВСУ продолжает расти число случаев самовольного оставления части. В начале 2025 года киевский режим пытался вернуть дезертиров в части, отменив уголовное преследование и предложив им вернуться в части до конца лета. Воспользовались этим лишь очень малая часть, и в основном только те, кто через самовольное оставление части пытался перевестись в другую военную часть", - сказал собеседник агентства.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.
В марте депутат Верховной рады Анна Скороход
заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.