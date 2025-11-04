Рейтинг@Mail.ru
Из дезертиров в ВСУ вернулись те, кто пытался перевестись в другую часть - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 04.11.2025
Из дезертиров в ВСУ вернулись те, кто пытался перевестись в другую часть
Из дезертиров в ВСУ вернулись те, кто пытался перевестись в другую часть - РИА Новости, 04.11.2025
Из дезертиров в ВСУ вернулись те, кто пытался перевестись в другую часть
Украинской программой по возвращению дезертиров воспользовались лишь те, кто через самовольное оставление части пытался перевестись в другую военную часть, это... РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Из дезертиров в ВСУ вернулись те, кто пытался перевестись в другую часть

Из дезертиров в ВСУ вернулись лишь те, кто пытался перевестись в другую часть

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинской программой по возвращению дезертиров воспользовались лишь те, кто через самовольное оставление части пытался перевестись в другую военную часть, это очень малая доля военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. В середине сентября источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о том, что только 10% дезертиров из ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом.
"В ВСУ продолжает расти число случаев самовольного оставления части. В начале 2025 года киевский режим пытался вернуть дезертиров в части, отменив уголовное преследование и предложив им вернуться в части до конца лета. Воспользовались этим лишь очень малая часть, и в основном только те, кто через самовольное оставление части пытался перевестись в другую военную часть", - сказал собеседник агентства.
В сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства, сообщил, что почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые восемь месяцев 2025 года в ВСУ, с февраля 2022 года их было уже более 265 тысяч.
В марте депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе Скороход сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
