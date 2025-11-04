Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время езды

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Водитель должен проложить путь в навигаторе до того, как начнет движение, в противном случае это нарушение ПДД, за которое грозит штраф, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.

"Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД", - рассказала юрист, отвечая на вопрос, нарушает ли водитель правила, когда настраивает навигатор во время езды.