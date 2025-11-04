Рейтинг@Mail.ru
Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время езды - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/shtraf-2052697572.html
Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время езды
Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время езды - РИА Новости, 04.11.2025
Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время езды
Водитель должен проложить путь в навигаторе до того, как начнет движение, в противном случае это нарушение ПДД, за которое грозит штраф, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T01:51:00+03:00
2025-11-04T01:51:00+03:00
авто
ассоциация юристов россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358038_0:57:3114:1809_1920x0_80_0_0_a22b80236ec28ad4bc2f7e84916689bb.jpg
https://ria.ru/20251103/shtraf-2052555716.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358038_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a09a34eb1cd5d0b69529109134e9f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, ассоциация юристов россии, общество
Авто, Ассоциация юристов России, Общество
Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время езды

Бачурина: за настройку навигатора во время движения водителю грозит штраф

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Водитель должен проложить путь в навигаторе до того, как начнет движение, в противном случае это нарушение ПДД, за которое грозит штраф, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.
"Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД", - рассказала юрист, отвечая на вопрос, нарушает ли водитель правила, когда настраивает навигатор во время езды.
Ранее Бачурина рассказала РИА Новости, что использовать телефон можно только на красный сигнал светофора или в пробке, когда автомобиль фактически не движется. В ином случае за использование телефона во время езды предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Юрист оценил идею двойного штрафа за частое нарушение ПДД
Вчера, 03:15
 
АвтоАссоциация юристов РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала