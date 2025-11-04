https://ria.ru/20251104/shtraf-2052697572.html
Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время езды
Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время езды - РИА Новости, 04.11.2025
Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время езды
Водитель должен проложить путь в навигаторе до того, как начнет движение, в противном случае это нарушение ПДД, за которое грозит штраф, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T01:51:00+03:00
2025-11-04T01:51:00+03:00
2025-11-04T01:51:00+03:00
авто
ассоциация юристов россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358038_0:57:3114:1809_1920x0_80_0_0_a22b80236ec28ad4bc2f7e84916689bb.jpg
https://ria.ru/20251103/shtraf-2052555716.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358038_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a09a34eb1cd5d0b69529109134e9f79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, ассоциация юристов россии, общество
Авто, Ассоциация юристов России, Общество
Юрист предостерегла водителей от настройки навигатора во время езды
Бачурина: за настройку навигатора во время движения водителю грозит штраф
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Водитель должен проложить путь в навигаторе до того, как начнет движение, в противном случае это нарушение ПДД, за которое грозит штраф, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.
"Любые манипуляции с телефоном, в том числе набор сообщений, просмотр карт и чтение, будут нарушением ПДД", - рассказала юрист, отвечая на вопрос, нарушает ли водитель правила, когда настраивает навигатор во время езды.
Ранее Бачурина рассказала РИА Новости, что использовать телефон можно только на красный сигнал светофора или в пробке, когда автомобиль фактически не движется. В ином случае за использование телефона во время езды предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.