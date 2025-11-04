https://ria.ru/20251104/shor-2052768440.html
Молдавия и Россия будут укреплять дружбу, заявил Шор
в мире
россия
молдавия
москва
илан шор
майя санду
россия
молдавия
москва
Молдавия и Россия будут укреплять дружбу, заявил Шор
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Молдавия и Россия будут налаживать взаимопонимание и укреплять дружбу, вопреки попыткам Запада посеять рознь, утверждает лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
"Поздравляю с Днeм народного eдинства россиян и всех, кто связан с Россией
историчeскими и духовными узами! Молдавский народ — братский для россиян. Мы будем укреплять нашу дружбу и взаимопонимание, вопреки попыткам Запада посeять рознь. У наших народов одна судьба, и этого никто не отменит", - написал Шор
в своем Telegram-канале.
Он пожелал благополучия и процветания России, добавив, что она является одной из самых многонациональных стран мира.
"Здесь (в России - ред.) знают: сила — в разнообразии культур и традиций, в умении быть сплоченными в трудные времена, отстаивать свои цeнности и поддерживать тех, кто рядом", - подчеркнул Шор.
Отношения между Россией и Молдавией
стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду
, которая придерживается проевропейской политики. Москва
призывает Кишинев
прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.