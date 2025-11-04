Молдавия и Россия будут укреплять дружбу, заявил Шор

Он пожелал благополучия и процветания России, добавив, что она является одной из самых многонациональных стран мира.

"Здесь (в России - ред.) знают: сила — в разнообразии культур и традиций, в умении быть сплоченными в трудные времена, отстаивать свои цeнности и поддерживать тех, кто рядом", - подчеркнул Шор.