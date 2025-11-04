https://ria.ru/20251104/shaman-2052804109.html
Shaman исполнил песню, написанную ко Дню народного единства
Shaman исполнил песню, написанную ко Дню народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Shaman исполнил песню, написанную ко Дню народного единства
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) исполнил песню, написанную в честь Дня народного единства, на гала-концерте в Национальном центре "Россия"
Гала-концерт ко Дню народного единства в Национальном центре "Россия"
Гала-концерт ко Дню народного единства прошел в Национальном центре "Россия". Музыкальные номера представили коллективы из разных регионов. А Shaman исполнил песню, написанную специально в честь сегодняшнего праздника.
Shaman исполнил песню, написанную ко Дню народного единства
