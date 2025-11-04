Рейтинг@Mail.ru
Shaman исполнил песню, написанную ко Дню народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Культура
Культура
 
16:56 04.11.2025 (обновлено: 23:57 04.11.2025)
Shaman исполнил песню, написанную ко Дню народного единства
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) исполнил песню, написанную в честь Дня народного единства, на гала-концерте в Национальном центре "Россия",...
Гала-концерт ко Дню народного единства в Национальном центре "Россия"
Гала-концерт ко Дню народного единства прошел в Национальном центре "Россия". Музыкальные номера представили коллективы из разных регионов. А Shaman исполнил песню, написанную специально в честь сегодняшнего праздника.
Shaman исполнил песню, написанную ко Дню народного единства

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) исполнил песню, написанную в честь Дня народного единства, на гала-концерте в Национальном центре "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Концерт стал кульминацией фестивальной программы Всероссийского проекта "Современная музыкальная карта России", посвященного многообразию культурного пространства России и объединяющего композиторов из разных уголков нашей большой страны.
Путин на выставке Православная Русь – к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин посетил выставку "Православная Русь" в Манеже
Вчера, 16:41
Shaman вышел на сцену вместе с автором песни Александром Вайнбергом и исполнил праздничную композицию, в которой отражены широкая география страны, важные исторические вехи, а также тема патриотизма.
"Хочется поздравить всю страну с 4 ноября — "предтечей 9 Мая", как поется в песне", — сказал Shaman после концерта.
По словам автора песни, композиция стала второй их совместной работой с певцом. Shaman, в свою очередь, не исключил продолжения сотрудничества и появления в скором времени третьей композиции.
Ярослав Дронов - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Башмет и Shaman выступили на концерте ко Дню народного единства
Вчера, 16:32
 
Культура
 
 
