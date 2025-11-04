https://ria.ru/20251104/serbiya-2052705554.html
Вулин прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии"
Вулин прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии"
Санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вопреки заявлениям Вашингтона, бьют не по России, а по Сербии, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 04.11.2025
Вулин заявил, что санкции США против NIS бьют не по России, а по Сербии