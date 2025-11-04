Вулин прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии"

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вопреки заявлениям Вашингтона, бьют не по России, а по Сербии, заявил в интервью РИА Новости председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", бывший сербский вице-премьер Александр Вулин.