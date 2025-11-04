Рейтинг@Mail.ru
Вулин прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 04.11.2025
04:06 04.11.2025
Вулин прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии"
Вулин прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 04.11.2025
Вулин прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии"
Санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вопреки заявлениям Вашингтона, бьют не по России, а по Сербии, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
сербия
россия
сша
александр вулин
нефтяная индустрия сербии
сербия
россия
сша
в мире, сербия, россия, сша, александр вулин, нефтяная индустрия сербии
В мире, Сербия, Россия, США, Александр Вулин, Нефтяная индустрия Сербии
Вулин прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии"

Вулин заявил, что санкции США против NIS бьют не по России, а по Сербии

Александр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вопреки заявлениям Вашингтона, бьют не по России, а по Сербии, заявил в интервью РИА Новости председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", бывший сербский вице-премьер Александр Вулин.
"Россия может остаться без NIS и ничего не изменится в жизни ее граждан. Но если NIS не будет работать, это изменит все в сербской экономике, так что это – санкции против Сербии и это наказание Сербии за то, что не ввела санкции против России. И за то, что считает, что не должна становиться частью западного антироссийского фронта и истерии", - сказал Вулин.
В миреСербияРоссияСШААлександр ВулинНефтяная индустрия Сербии
 
 
