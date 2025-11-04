Рейтинг@Mail.ru
Вучич призвал мать погибшего в Нови-Саде прекратить голодовку - РИА Новости, 04.11.2025
01:43 04.11.2025
Вучич призвал мать погибшего в Нови-Саде прекратить голодовку
в мире
сербия
сша
александр вучич
патриарх сербский порфирий
в мире, сербия, сша, александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, США, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
Вучич призвал мать погибшего в Нови-Саде прекратить голодовку

Вучич призвал мать погибшего при обрушении вокзала в Сербии прекратить голодовку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал Дияну Хрка, мать погибшего при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, прекратить голодовку, и сказал, что те, кто ее поддерживает в этом, руководствуются личными интересами.
Мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка в воскресенье днем объявила о начале голодовки с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы. У ограждения перед скупщиной (парламентом) она установила палатку, около которой собираются поддерживающие ее студенты и граждане постарше.
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Вучич обвинил протестующих в Сербии в контакте с американцами
Вчера, 03:08
"Прошу госпожу Хрка, чтобы прервала голодовку. Понимаю все и политические перформансы, прошу вас этого не делать. Испытываю уважение к этому, потому что знаю, какая боль, когда потеряете ребенка, прошу вас, еще раз примите соболезнования, но прошу вас и беречь свое здоровье, правосудия мы добьемся и виновные понесут ответственность. В этом не уполномочены ни вы, ни я", - сказал Вучич в ночь на вторник в эфире TV Prva.
Он добавил, что некоторые, кто приходит поддержать мать погибшего, в том числе оппозиционные политики, делают это не из эмпатии - "у них свои интересы".
Вучич вечером в воскресенье в телеэфире обвинил протестующих в нападении с применением пиротехники на лагерь его сторонников "Чациленд" у Скупщины. По его словам, нападения на его сторонников и "Чациленд" были ожидаемыми и необходимо сохранить спокойствие и порядок. В ночь на понедельник он заявил, что участники протеста у Скупщины находятся в контакте с посольством США.
Полиция Сербии сообщила после полуночи, что задержала в ночь на понедельник 37 подозреваемых в участии в беспорядках у Скупщины. Был задержан и оппозиционный активист Владимир Штимац по подозрению в организации беспорядков и подстрекательстве граждан в нападениях на сторонников властей и полицию, в понедельник суд сначала освободил его, затем он прошел осмотр врачей и снова был задержан.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Вучич снова заявил о победе над "цветной революцией" в Сербии
2 ноября, 14:19
В понедельник за ограждением между оппонентами и сторонниками властей также дежурит полиция, но обстановка мирная.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Автомобиль полиции на улице в Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В несогласованной акции в Нови-Саде приняли участие 39 тысяч человек
1 ноября, 21:19
 
