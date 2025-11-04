Вучич призвал мать погибшего в Нови-Саде прекратить голодовку

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал Дияну Хрка, мать погибшего при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, прекратить голодовку, и сказал, что те, кто ее поддерживает в этом, руководствуются личными интересами.

Мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка в воскресенье днем объявила о начале голодовки с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы. У ограждения перед скупщиной (парламентом) она установила палатку, около которой собираются поддерживающие ее студенты и граждане постарше.

"Прошу госпожу Хрка, чтобы прервала голодовку. Понимаю все и политические перформансы, прошу вас этого не делать. Испытываю уважение к этому, потому что знаю, какая боль, когда потеряете ребенка, прошу вас, еще раз примите соболезнования, но прошу вас и беречь свое здоровье, правосудия мы добьемся и виновные понесут ответственность. В этом не уполномочены ни вы, ни я", - сказал Вучич в ночь на вторник в эфире TV Prva.

Он добавил, что некоторые, кто приходит поддержать мать погибшего, в том числе оппозиционные политики, делают это не из эмпатии - "у них свои интересы".

Вучич вечером в воскресенье в телеэфире обвинил протестующих в нападении с применением пиротехники на лагерь его сторонников "Чациленд" у Скупщины. По его словам, нападения на его сторонников и "Чациленд" были ожидаемыми и необходимо сохранить спокойствие и порядок. В ночь на понедельник он заявил, что участники протеста у Скупщины находятся в контакте с посольством США

Полиция Сербии сообщила после полуночи, что задержала в ночь на понедельник 37 подозреваемых в участии в беспорядках у Скупщины. Был задержан и оппозиционный активист Владимир Штимац по подозрению в организации беспорядков и подстрекательстве граждан в нападениях на сторонников властей и полицию, в понедельник суд сначала освободил его, затем он прошел осмотр врачей и снова был задержан.

В понедельник за ограждением между оппонентами и сторонниками властей также дежурит полиция, но обстановка мирная.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.