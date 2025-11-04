Рейтинг@Mail.ru
Вучич признал, что сербские снаряды иногда оказываются на Украине - РИА Новости, 04.11.2025
20:40 04.11.2025 (обновлено: 21:39 04.11.2025)
Вучич признал, что сербские снаряды иногда оказываются на Украине
Вучич признал, что сербские снаряды иногда оказываются на Украине - РИА Новости, 04.11.2025
Вучич признал, что сербские снаряды иногда оказываются на Украине
Сербские власти следят за тем, чтобы произведенные в стране боеприпасы не попадали на Украину, но иногда это происходит, заявил президент Александр Вучич. РИА Новости, 04.11.2025
в мире, сербия, россия, александр вучич, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина
Вучич признал, что сербские снаряды иногда оказываются на Украине

Вучич: Сербия заботится, чтобы произведенные боеприпасы не попадали на Украину

© AP Photo / Richard DrewАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Richard Drew
Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 ноя — РИА Новости. Сербские власти следят за тем, чтобы произведенные в стране боеприпасы не попадали на Украину, но иногда это происходит, заявил президент Александр Вучич.
«

"У нас (в ВПК. — Прим. ред.) 30 тысяч человек зависят от возможности продать эти боеприпасы кому-либо. Сейчас это хороший рынок, и мы можем продать все, что производим. Но когда продавали, получили два очень серьезных заявления СВР России против Сербии и меня лично, потому что они нашли какие-то снаряды на украинской стороне", — сказал он на саммите о расширении ЕС в Брюсселе.

Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Песков: Россия не хочет, чтобы сербскими боеприпасами стреляли в ее солдат
Вчера, 19:37
Вучич указал, что это было одной из причин приостановки экспорта снарядов в июне. По его словам, Белград "не хотел вооружать ни одну из воюющих сторон".
«

"Но сейчас у нас проблема, потому что мы должны продавать это кому-то. И мы продадим это — кому сможем, чтобы заработать какие-то деньги, но стараемся заботиться о том, чтобы не увидеть эти боеприпасы в данной зоне конфликта. Но это происходит время от времени. В конце концов, мы должны платить нашим рабочим. Есть ли в этом что-либо иррациональное?" — добавил президент.

По данным Вучича, ВПК Сербии может производить в год 155-160 тысяч разных типов снарядов: 60-миллиметровых, 81- и 82-миллиметровых, советского и натовского калибров, 120-миллиметровых для гаубиц, 152- и 155-миллиметровых для танков, ракеты для РСЗО калибра 122 и 128 миллиметров. Это, по его словам, сопоставимо с возможностями Франции.
СВР ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Песков прокомментировал заявление Вучича по боеприпасам
Вчера, 19:23
 
В миреСербияРоссияАлександр ВучичСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Украина
 
 
