Сенат США вновь не поддержал законопроект о финансировании правительства

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Сенат США в 14-й раз не поддержал законопроект о финансировании правительства США во время процедурного голосования во вторник, это означает, что продолжающийся в стране шатдаун станет рекордным по продолжительности.
Во время голосования лишь 54 сенатора поддержали документ, предложенный республиканцами, а 44 выступили против, следует из трансляции канала CSPAN. Для одобрения законопроекта требовалось 60 голосов.
Таким образом, текущий шатдаун продлится больше 35 дней, побив предыдущий рекорд, который также пришелся на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Трамп рассказал, чем закончится шатдаун
3 ноября, 04:13