Рейтинг@Mail.ru
Сенат США вновь не поддержал законопроект о финансировании правительства - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/senat-2052838280.html
Сенат США вновь не поддержал законопроект о финансировании правительства
Сенат США вновь не поддержал законопроект о финансировании правительства - РИА Новости, 04.11.2025
Сенат США вновь не поддержал законопроект о финансировании правительства
Сенат США в 14-й раз не поддержал законопроект о финансировании правительства США во время процедурного голосования во вторник, это означает, что продолжающийся РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T20:58:00+03:00
2025-11-04T20:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20251104/ssha-2052812780.html
https://ria.ru/20251103/tramp-2052571712.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Сенат США вновь не поддержал законопроект о финансировании правительства

Сенат США в 14-й раз не поддержал законопроект о финансировании правительства

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Сенат США в 14-й раз не поддержал законопроект о финансировании правительства США во время процедурного голосования во вторник, это означает, что продолжающийся в стране шатдаун станет рекордным по продолжительности.
Во время голосования лишь 54 сенатора поддержали документ, предложенный республиканцами, а 44 выступили против, следует из трансляции канала CSPAN. Для одобрения законопроекта требовалось 60 голосов.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Бессент рассказал, когда в США обсудят расходы на здравоохранение
Вчера, 17:55
Таким образом, текущий шатдаун продлится больше 35 дней, побив предыдущий рекорд, который также пришелся на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп рассказал, чем закончится шатдаун
3 ноября, 04:13
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала