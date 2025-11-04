Рейтинг@Mail.ru
СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ в ДНР - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/sbu-2052745516.html
СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ в ДНР
СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ в ДНР - РИА Новости, 04.11.2025
СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ в ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник, что предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на подконтрольной... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T11:30:00+03:00
2025-11-04T11:30:00+03:00
донецкая народная республика
россия
украина
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581712061_0:147:3379:2048_1920x0_80_0_0_46502ea6ddf75f6ae7047f99cf3e6f24.jpg
https://ria.ru/20251031/zelenskij-2052199462.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581712061_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_9893919185e3d3301714ac8eb57d5f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украинская православная церковь
Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Украинская православная церковь
СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ в ДНР

СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ на подконтрольной ВСУ части ДНР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСвященнослужители во время крестного хода в Киеве
Священнослужители во время крестного хода в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Священнослужители во время крестного хода в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник, что предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на подконтрольной ВСУ части ДНР.
Как утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале, "СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ" якобы за "фейки" о ВСУ.
Имени священника ведомство не называет.
Сообщается, что избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ
31 октября, 20:02
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала