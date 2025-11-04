СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ в ДНР

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник, что предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на подконтрольной ВСУ части ДНР.

Сообщается, что избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.