СБУ предъявила обвинение митрополиту УПЦ в ДНР

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник, что предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на подконтрольной ВСУ части ДНР.
Как утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале, "СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ" якобы за "фейки" о ВСУ.
Имени священника ведомство не называет.
Сообщается, что избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.