https://ria.ru/20251104/sarkozi--2052747087.html
Сын Саркози подал жалобу в полицию из-за антисемитских оскорблений
2025-11-04T11:48:00+03:00
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052746854_0:57:530:355_1920x0_80_0_0_5613b9d5b7fbfc7c2022a850ef83e17a.jpg
https://ria.ru/20251023/sarkozi-2050096762.html
https://ria.ru/20251031/sud-2052175906.html
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052746854_0:44:530:442_1920x0_80_0_0_e858bccfca9aa0dbad963edc3f8821de.jpg
франция, николя саркози, в мире
Сын Саркози подал жалобу в полицию из-за антисемитских оскорблений
ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Сын бывшего президента Франции Николя Саркози – Луи Саркози – подал заявлению в полицию после антисемитских оскорблений со стороны ворвавшегося в его штаб человека, следует из опубликованного заявления сына экс-президента.
"Некий человек ворвался в мой предвыборный штаб в Ментоне, выкрикивая антисемитские лозунги невыразимой жестокости… В полицейский участок Ментона была подана жалоба", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.
Как отмечает газета Parisien, оскорбления, вероятно, прозвучали в адрес Луи Саркози
Луи Саркози планирует выдвигаться на пост мэра во французском Ментоне, где и находится штаб его команды.
"Никакие угрозы и оскорбления не отвратят меня и мою команду от служения жителям Ментона", - сказано в его заявлении.
В декабре 2024 года глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции
после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось.