Сын Саркози подал жалобу в полицию из-за антисемитских оскорблений

ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Сын бывшего президента Франции Николя Саркози – Луи Саркози – подал заявлению в полицию после антисемитских оскорблений со стороны ворвавшегося в его штаб человека, следует из опубликованного заявления сына экс-президента.

"Некий человек ворвался в мой предвыборный штаб в Ментоне, выкрикивая антисемитские лозунги невыразимой жестокости… В полицейский участок Ментона была подана жалоба", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Как отмечает газета Parisien, оскорбления, вероятно, прозвучали в адрес Луи Саркози

Луи Саркози планирует выдвигаться на пост мэра во французском Ментоне, где и находится штаб его команды.

"Никакие угрозы и оскорбления не отвратят меня и мою команду от служения жителям Ментона", - сказано в его заявлении.