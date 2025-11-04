Рейтинг@Mail.ru
Сын Саркози подал жалобу в полицию из-за антисемитских оскорблений - РИА Новости, 04.11.2025
11:48 04.11.2025
Сын Саркози подал жалобу в полицию из-за антисемитских оскорблений
Сын Саркози подал жалобу в полицию из-за антисемитских оскорблений
франция, николя саркози, в мире
Франция, Николя Саркози, В мире
Сын Саркози подал жалобу в полицию из-за антисемитских оскорблений

Сын Саркози Луи подал жалобу в полицию из-за антисемитских оскорблений

ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Сын бывшего президента Франции Николя Саркози – Луи Саркози – подал заявлению в полицию после антисемитских оскорблений со стороны ворвавшегося в его штаб человека, следует из опубликованного заявления сына экс-президента.
"Некий человек ворвался в мой предвыборный штаб в Ментоне, выкрикивая антисемитские лозунги невыразимой жестокости… В полицейский участок Ментона была подана жалоба", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.
Как отмечает газета Parisien, оскорбления, вероятно, прозвучали в адрес Луи Саркози.
Луи Саркози планирует выдвигаться на пост мэра во французском Ментоне, где и находится штаб его команды.
"Никакие угрозы и оскорбления не отвратят меня и мою команду от служения жителям Ментона", - сказано в его заявлении.
В декабре 2024 года глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось.
