Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи

Согласно маршруту движения, самолет Boeing RC-135U вылетел с базы в британском городе Милденхолл, пролетел над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего пролетел над Черным морем мимо Крыма и на пути по направлению к Сочи развернулся, отправившись в обратную сторону.