Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи - РИА Новости, 04.11.2025
04:01 04.11.2025 (обновлено: 04:04 04.11.2025)
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи
в мире
черное море
сочи
германия
черное море
сочи
германия
в мире, черное море, сочи, германия
В мире, Черное море, Сочи, Германия
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи

Разведывательный самолет США RC-135U пролетел рядом с Сочи

© Фото : United States Air ForceСамолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : United States Air Force
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Разведывательный самолет американских Военно-воздушных сил Boeing RC-135U, вылетевший ранее с базы в Великобритании, совершил пролет над Черным морем и, развернувшись вблизи Сочи, возвращается обратно через европейское воздушное пространство, свидетельствуют данные интернет-портала Flightradar24.
Согласно маршруту движения, самолет Boeing RC-135U вылетел с базы в британском городе Милденхолл, пролетел над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего пролетел над Черным морем мимо Крыма и на пути по направлению к Сочи развернулся, отправившись в обратную сторону.
По состоянию на 3.55 мск вторника, самолет-разведчик пересек границу Чехии и Германии и продолжает лететь в обратную сторону над немецкой территорией.
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Эксперт назвал цель самолета-разведчика, патрулировавшего над Черным морем
7 сентября, 18:08
 
