Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи - РИА Новости, 04.11.2025
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи
Разведывательный самолет американских Военно-воздушных сил Boeing RC-135U, вылетевший ранее с базы в Великобритании, совершил пролет над Черным морем и,... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T04:01:00+03:00
2025-11-04T04:01:00+03:00
2025-11-04T04:04:00+03:00
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем и развернулся у Сочи
Разведывательный самолет США RC-135U пролетел рядом с Сочи
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости.
Разведывательный самолет американских Военно-воздушных сил Boeing RC-135U, вылетевший ранее с базы в Великобритании, совершил пролет над Черным морем и, развернувшись вблизи Сочи, возвращается обратно через европейское воздушное пространство, свидетельствуют данные интернет-портала Flightradar24
.
Согласно маршруту движения, самолет Boeing RC-135U вылетел с базы в британском городе Милденхолл, пролетел над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего пролетел над Черным морем мимо Крыма и на пути по направлению к Сочи развернулся, отправившись в обратную сторону.
По состоянию на 3.55 мск вторника, самолет-разведчик пересек границу Чехии и Германии и продолжает лететь в обратную сторону над немецкой территорией.