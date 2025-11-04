https://ria.ru/20251104/rumynija-2052808139.html
Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной
в мире
румыния
украина
нато
eurofighter typhoon
f-16
румыния
украина
Румыния подняла в воздух самолеты у границы с Украиной из-за воздушной тревоги
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 и два немецких истребителя Eurofighter у границы с Украиной из-за воздушной тревоги, сообщило министерство национальной обороны страны.
"В 00.17 (01.17 мск) из-за воздушной тревоги были подняты в воздух два самолета F-1
6, дислоцированных на авиабазе Фетешть, а в 02.45 (03.45 мск) – два немецких истребителя Eurofighte
r Typhoon, дислоцированных на авиабазе Михаил Когэлничану, для исследования и обеспечения безопасности национального воздушного пространства", - сообщается на сайте
министерства.
В ведомстве уточнили, что командиры миссии имели разрешение на поражение воздушных целей, если они войдут в национальное воздушное пространство и создадут угрозу безопасности граждан Румынии
. Несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии не зафиксировано, обломков воздушных объектов на территории страны не обнаружено.
Немецкие самолеты Eurofighter Typhoon дислоцированы на румынской авиабазе в рамках миссии НАТО
по усиленному воздушному патрулированию.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.