Россия и КНР отметили важное значение инициативы по глобальному управлению

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай подчеркивают важное положительное значение инициативы по глобальному управлению, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Стороны подчеркнули, что концепция Сообщества единой судьбы человечества и ряд глобальных инициатив, в том числе по глобальному управлению, предложенные Китаем, имеют важное положительное значение. Китайская Сторона позитивно оценивает выдвинутую Российской Стороной инициативу формирования архитектуры евразийской безопасности", - говорится в коммюнике.