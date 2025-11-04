https://ria.ru/20251104/rossiya-2052726590.html
Россия и КНР отметили важное значение инициативы по глобальному управлению
2025-11-04T08:47:00+03:00
2025-11-04T08:47:00+03:00
2025-11-04T08:48:00+03:00
россия
китай
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай подчеркивают важное положительное значение инициативы по глобальному управлению, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
в понедельник прибыл в Китай
с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Стороны подчеркнули, что концепция Сообщества единой судьбы человечества и ряд глобальных инициатив, в том числе по глобальному управлению, предложенные Китаем, имеют важное положительное значение. Китайская Сторона позитивно оценивает выдвинутую Российской Стороной инициативу формирования архитектуры евразийской безопасности", - говорится в коммюнике.