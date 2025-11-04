Рейтинг@Mail.ru
Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/rossiya-2052692280.html
Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства
Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства
Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили россиян с Днём народного единства и отметили, что преодолеть любые трудности во благо России можно только... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T00:18:00+03:00
2025-11-04T00:18:00+03:00
россия
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
роскосмос
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18350/87/183508740_0:39:640:399_1920x0_80_0_0_c86eeb92150b058db4e6a5e9c4951a2b.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052690953.html
https://ria.ru/20251031/den-narodnogo-edinstva-v-rossii-2051811007.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18350/87/183508740_29:0:612:437_1920x0_80_0_0_eba1fe59920f59a95ba84eca3c8f2ba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, роскосмос, общество
Россия, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Роскосмос, Общество
Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства

© NASAМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© NASA
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили россиян с Днём народного единства и отметили, что преодолеть любые трудности во благо России можно только совместными усилиями, поздравление опубликовано "Роскосмосом".
"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, от всего сердца поздравляем вас с Днём народного единства с борта Международной космической станции!" - сказал Рыжиков в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
00:04
Он отметил, что это праздник тех, кто искренне любит Родину, чтит её великую историю и активно трудится на благо России, а также тех, кто готов встать на защиту своей страны.
Зубрицкий, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня этот праздник приобрёл особое значение. Он напомнил, что четыре века назад предки современных россиян смогли сплотиться перед внешним врагом и под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского отстояли право России на самостоятельность, восстановили и укрепили страну. Своим подвигом они показали пример стойкости, мужества и сплоченности, сказал космонавт.
По словам Платонова, День народного единства посвящён главным ценностям, объединяющим все народы России. В их числе он назвал искреннюю любовь к Отчизне, уважение к памяти предков, стремление быть достойными гражданами государства.
"Только наши совместные усилия помогут преодолеть любые трудности и достичь России большего процветания и успеха. Желаем вам мира, благополучия и крепкого здоровья! С праздником!" - добавил он.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
РоссияКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийРоскосмосОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала