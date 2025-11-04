Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили россиян с Днём народного единства и отметили, что преодолеть любые трудности во благо России можно только совместными усилиями, поздравление опубликовано "Роскосмосом".
"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, от всего сердца поздравляем вас с Днём народного единства с борта Международной космической станции!" - сказал Рыжиков в видеоролике, опубликованном "Роскосмосом".
Он отметил, что это праздник тех, кто искренне любит Родину, чтит её великую историю и активно трудится на благо России, а также тех, кто готов встать на защиту своей страны.
Зубрицкий, в свою очередь, подчеркнул, что сегодня этот праздник приобрёл особое значение. Он напомнил, что четыре века назад предки современных россиян смогли сплотиться перед внешним врагом и под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского отстояли право России на самостоятельность, восстановили и укрепили страну. Своим подвигом они показали пример стойкости, мужества и сплоченности, сказал космонавт.
По словам Платонова, День народного единства посвящён главным ценностям, объединяющим все народы России. В их числе он назвал искреннюю любовь к Отчизне, уважение к памяти предков, стремление быть достойными гражданами государства.
"Только наши совместные усилия помогут преодолеть любые трудности и достичь России большего процветания и успеха. Желаем вам мира, благополучия и крепкого здоровья! С праздником!" - добавил он.