Россия и КНР будут создавать условия для проектов в сфере производства авто

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ и КНР договорились создавать условия для реализации инвестпроектов в сфере производства автомобилей, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).