Россия и КНР будут создавать условия для проектов в сфере производства авто

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ и КНР договорились создавать условия для реализации инвестпроектов в сфере производства автомобилей, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).
"Договорились… активно создавать благоприятные условия для углубления кооперации и реализации инвестиционных проектов в области производства машинно-технического оборудования и автомобилей, транспортной инфраструктуры, лесной промышленности, строительства и производства стройматериалов, химической, легкой и горнодобывающей промышленности, энергетики, информационных технологий и связи", - следует из документа.