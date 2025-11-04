https://ria.ru/20251104/rossiya--2052722875.html
Россия и Китай намерены расширять энергетическое партнерство
Россия и Китай намерены расширять энергетическое партнерство - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай намерены расширять энергетическое партнерство
Россия и Китай намерены расширять всестороннее энергетическое партнерство, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая,... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:21:00+03:00
2025-11-04T08:21:00+03:00
2025-11-04T08:21:00+03:00
россия
китай
ханчжоу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fa3378b022dde25cefd666c2569174.jpg
https://ria.ru/20251104/rossiya--2052722616.html
https://ria.ru/20251104/rossija-2052722382.html
россия
китай
ханчжоу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75f20082a5de3372d3b7bb694f8b802c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, ханчжоу, в мире
Россия, Китай, Ханчжоу, В мире
Россия и Китай намерены расширять энергетическое партнерство
Россия и Китай намерены расширять всестороннее энергетическое партнерство
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай намерены расширять всестороннее энергетическое партнерство, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).
"Стороны высоко оценивают весомые результаты российско-китайского сотрудничества в энергетической сфере, подтверждают намерение продолжить раскрывать его потенциал, расширять всестороннее энергетическое партнерство, укреплять всеобъемлющую, широкоотраслевую и глубокоуровневую структуру двустороннего взаимодействия в энергетике, совместно отстаивать национальную, региональную и глобальную энергетическую безопасность, содействовать обеспечению всеобщей возможности использования доступных, надежных, устойчивых и современных источников энергии, а также справедливому и сбалансированному глобальному энергетическому переходу", - следует из документа.
Отмечается, что страны договорились поддерживать углубление сотрудничества между предприятиями двух стран в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической сферах, содействовать укреплению взаимосвязанности энергетической инфраструктуры, совместно обеспечивать безопасную и стабильную эксплуатацию трансграничных энергетических маршрутов.
Кроме того, Москва
и Пекин
планируют развивать взаимодействие в таких передовых технологических областях, как возобновляемые источники энергии, низкоуглеродная энергетика, водородная энергетика, хранение энергии, а также системы улавливания, использования и хранения углерода.