https://ria.ru/20251104/rossiya--2052722616.html
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области "умной таможни”, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:19:00+03:00
2025-11-04T08:19:00+03:00
2025-11-04T08:20:00+03:00
россия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052714893_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_c4efc94fa256df7dd4eb25679a5e8301.jpg
https://ria.ru/20251104/rossija-2052722382.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052714893_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f24dd62850504d6ccba1d02b63d056db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни
Россия и Китай будут активно расширять сотрудничество в области умной таможни
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области "умной таможни”, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.
“Договорились… активно развивать сотрудничество в области "умной" таможни, поступательно продвигать такие проекты, как механизм "единого окна" и взаимное признание "уполномоченных экономических операторов" (УЭО), упрощать процедуры таможенного оформления в интересах высококачественного развития двусторонних торгово-экономических связей”, - говорится в документе.
Отмечается, что в рамках договоренности было также принято решение продолжать сотрудничество по пунктам пропуска, совместно принимать меры по улучшению их инфраструктуры, оптимизировать режим работы и повышать эффективность, расширять номенклатуру и объемы перемещаемых через них по каналам международных перевозок товаров, обеспечивать стабильное и беспрепятственное пересечение пунктов пропуска.