Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 04.11.2025 (обновлено: 08:20 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/rossiya--2052722616.html
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области "умной таможни”, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:19:00+03:00
2025-11-04T08:20:00+03:00
россия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052714893_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_c4efc94fa256df7dd4eb25679a5e8301.jpg
https://ria.ru/20251104/rossija-2052722382.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052714893_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f24dd62850504d6ccba1d02b63d056db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, в мире
Россия, Китай, В мире
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни

Россия и Китай будут активно расширять сотрудничество в области умной таможни

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области "умной таможни”, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.
“Договорились… активно развивать сотрудничество в области "умной" таможни, поступательно продвигать такие проекты, как механизм "единого окна" и взаимное признание "уполномоченных экономических операторов" (УЭО), упрощать процедуры таможенного оформления в интересах высококачественного развития двусторонних торгово-экономических связей”, - говорится в документе.
Отмечается, что в рамках договоренности было также принято решение продолжать сотрудничество по пунктам пропуска, совместно принимать меры по улучшению их инфраструктуры, оптимизировать режим работы и повышать эффективность, расширять номенклатуру и объемы перемещаемых через них по каналам международных перевозок товаров, обеспечивать стабильное и беспрепятственное пересечение пунктов пропуска.
Самолет Airbus A330 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай выступили за расширение авиасообщения
08:16
 
РоссияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала