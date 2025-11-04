МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области "умной таможни”, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.

“Договорились… активно развивать сотрудничество в области "умной" таможни, поступательно продвигать такие проекты, как механизм "единого окна" и взаимное признание "уполномоченных экономических операторов" (УЭО), упрощать процедуры таможенного оформления в интересах высококачественного развития двусторонних торгово-экономических связей”, - говорится в документе.

Отмечается, что в рамках договоренности было также принято решение продолжать сотрудничество по пунктам пропуска, совместно принимать меры по улучшению их инфраструктуры, оптимизировать режим работы и повышать эффективность, расширять номенклатуру и объемы перемещаемых через них по каналам международных перевозок товаров, обеспечивать стабильное и беспрепятственное пересечение пунктов пропуска.