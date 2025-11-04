Путин рассказал о защите суверенитета России

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и сегодня, как и в 1612 году, защищает свой суверенитет, продолжая традиции, которые позволили отстоять ей право на собственные корни и нравственные опоры, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в День народного единства.