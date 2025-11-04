Путин рассказал о защите суверенитета России

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и сегодня, как и в 1612 году, защищает свой суверенитет, продолжая традиции, которые позволили отстоять ей право на собственные корни и нравственные опоры, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в День народного единства.
День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
"Этот праздник учреждён в память о подвиге нашего народа более четырёх веков назад, вставшего на защиту независимости Родины. Именно его великая сплочённость, ответственность и долг перед Отечеством позволили укрепить государственные устои, отстоять священное право держаться собственных корней и нравственных опор. И сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.