Рейтинг@Mail.ru
Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее, заявил Володин - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/rossija-2052730397.html
Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее, заявил Володин
Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее, заявил Володин - РИА Новости, 04.11.2025
Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее, заявил Володин
Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя граждан России с Днём народного единства. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:21:00+03:00
2025-11-04T09:21:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/13/1552801390_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_1ce19a08096b3f207ea4f8ad9cc001cc.jpg
https://ria.ru/20251104/matvienko-2052721715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/13/1552801390_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_88234b490d62d86aacb4234d6d3205bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее, заявил Володин

Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём народного единства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя граждан России с Днём народного единства.
Володин отметил, что День народного единства - это сравнительно молодой праздник, но он несёт в себе глубинные смыслы и подчёркивает, насколько важны консолидация общества и единство сегодня.
"С 2012 года против Российской Федерации введено свыше 30 тысяч санкций. Враги нашей страны делают всё, чтобы остановить её развитие. Ослабить и разрушить, а затем подчинить и захватить. Не получится! Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее", - написал он в своем канале в Max.
Председатель Госдумы добавил, что из более чем тысячелетней истории "государства Российского - внешние вызовы нас только сплачивали".
"Вместе мы всегда побеждали! Вместе победим и сегодня", - заключил он.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Сила России заключена в человечности, заявила Матвиенко
08:11
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала