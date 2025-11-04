Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай реализуют проект совместной сельскохозяйственной зоны
08:39 04.11.2025 (обновлено: 11:56 04.11.2025)
Россия и Китай реализуют проект совместной сельскохозяйственной зоны
экономика, россия, китай, дальний восток, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Ли Цян
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай реализуют экспериментальный проект совместной сельскохозяйственной зоны, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Реализовать проект создания на Дальнем Востоке России экспериментально-демонстрационной зоны российско-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства, используя преференциальный режим российских международных территорий опережающего развития", - говорится в коммюнике.
Стороны также договорились продолжать работу по созданию благоприятных условий для увеличения объемов и диверсификации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, поставляемых на рынки России и Китая.
Погрузочная площадка предприятия лесозаготовки - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Китай поддержит инвестпроекты в России по глубокой переработке древесины
ЭкономикаРоссияКитайДальний ВостокМихаил МишустинЛи Цян
 
 
