Россия и Китай реализуют проект совместной сельскохозяйственной зоны

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай реализуют экспериментальный проект совместной сельскохозяйственной зоны, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Реализовать проект создания на Дальнем Востоке России экспериментально-демонстрационной зоны российско-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства, используя преференциальный режим российских международных территорий опережающего развития", - говорится в коммюнике.
Стороны также договорились продолжать работу по созданию благоприятных условий для увеличения объемов и диверсификации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, поставляемых на рынки России и Китая.