Россия и Китай реализуют проект совместной сельскохозяйственной зоны

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай реализуют экспериментальный проект совместной сельскохозяйственной зоны, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Стороны также договорились продолжать работу по созданию благоприятных условий для увеличения объемов и диверсификации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, поставляемых на рынки России и Китая.